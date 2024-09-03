Джорджа Мелони пригрозила отставкой министру культуры Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность отстранения министра культуры Дженнаро Санджулиано, если подтвердится информация о расходах министерства на командировки инфлюенсера Марии Розарии Бочча, которая объявила себя "советником" министра, сообщает газета Repubblica.

Издание сообщает, что если выяснится, что министерство оплачивало поездки и гостиницы для Бочча во время ее сопровождения Санджулиано без официального назначения, это может привести к требованию об отставке министра. Скандал разразился после того, как Бочча опубликовала в своем Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) в конце августа фотографию с Санджулиано, поблагодарив его за должность "советника по крупным мероприятиям". В предыдущих публикациях она также размещала фотографии с министром, создавая впечатление, что она имеет отношение к работе ведомства.

По данным Repubblica, Мелони связывает возможность отставки Санджулиано с наличием или отсутствием в его действиях признаков преступления, таких как растрата. Источники из руководства совета министров сообщают, что премьер-министр была "в ярости" от произошедшего. Вопрос о замене министра культуры усложняется внутренними разногласиями в правящей коалиции, где министерские посты распределены между союзниками из партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия".

В недавнем телеинтервью Мелони сообщила, что Санджулиано проинформировал ее о ситуации с Бочча. Министр заверил, что блогер не имела доступа к каким-либо конфиденциальным документам, особенно касающимся подготовки встречи министров культуры "Большой семерки" в Помпеях. Ранее ряд ведущих итальянских СМИ сообщали, что Бочча, не имея официальной должности в министерстве, участвовала в обсуждениях по подготовке мероприятия в конце сентября, включая вопросы безопасности для делегаций. Кроме того, утверждалось, что она совершила как минимум семь поездок вместе с Санджулиано летом.

Министерство культуры настойчиво отрицает участие Бочча в работе ведомства, на что сама блогерша ответила в соцсетях скриншотами, показывающими, что ее удалили из чатов министерства в WhatsApp. В настоящее время она активно комментирует публикации о себе в "сториз", обвиняет СМИ в утечке личной информации и распространении ложных новостей, а также угрожает раскрыть свою версию событий.

Санджулиано в своем письме в газету Stampa вновь заявил, что Бочча никогда не участвовала в административных процессах и что "ни один евро от министерства, даже на кофе, не был потрачен на ее поездки".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Фото: commons.wikimedia.orgEtienne (Li)( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

