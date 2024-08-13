Восхитительное мороженое из дыни: очень просто готовится на сливках и сгущёнке

Дынное мороженое: нежное и сладкое, на сливках и сгущёнке

Летний зной наполняет улицы города, и каждый мечтает о прохладном десерте, который сможет подарить свежесть и радость. Именно таким лакомством является мороженое из дыни — ароматный и нежный десерт, приготовленный своими руками.

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