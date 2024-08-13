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Дынное мороженое: нежное и сладкое, на сливках и сгущёнке
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  • Опубликована сегодня в 5:18

Восхитительное мороженое из дыни: очень просто готовится на сливках и сгущёнке

Дынное мороженое: нежное и сладкое, на сливках и сгущёнке

Летний зной наполняет улицы города, и каждый мечтает о прохладном десерте, который сможет подарить свежесть и радость. Именно таким лакомством является мороженое из дыни — ароматный и нежный десерт, приготовленный своими руками.

Ингредиенты:

  • дыня — 250 г;
  • жирные сливки (33 % и более) — 250 г;
  • сгущённое молоко — 100 г;
  • мята — для украшения.

Приготовление:

  1. Охладите сливки в холодильнике.
  2. Очистите и нарежьте дыню на небольшие кусочки.
  3. Измельчите дыню в блендере до состояния пюре.
  4. Взбейте сливки миксером до образования крема.
  5. Постепенно добавляйте сгущённое молоко, продолжая взбивать.
  6. Соедините сливочную смесь с дынным пюре и аккуратно перемешайте.
  7. Переложите мороженое в форму, накройте плёнкой и поставьте в холодильник на 7-8 часов.
  8. Разложите мороженое по порциям и украсьте мятой.

Фото: commons.wikimedia.org/ SdalnaD Mooyp (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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