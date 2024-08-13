Восхитительное мороженое из дыни: очень просто готовится на сливках и сгущёнке

Летний зной наполняет улицы города, и каждый мечтает о прохладном десерте, который сможет подарить свежесть и радость. Именно таким лакомством является мороженое из дыни — ароматный и нежный десерт, приготовленный своими руками.
Ингредиенты:
- дыня — 250 г;
- жирные сливки (33 % и более) — 250 г;
- сгущённое молоко — 100 г;
- мята — для украшения.
Приготовление:
- Охладите сливки в холодильнике.
- Очистите и нарежьте дыню на небольшие кусочки.
- Измельчите дыню в блендере до состояния пюре.
- Взбейте сливки миксером до образования крема.
- Постепенно добавляйте сгущённое молоко, продолжая взбивать.
- Соедините сливочную смесь с дынным пюре и аккуратно перемешайте.
- Переложите мороженое в форму, накройте плёнкой и поставьте в холодильник на 7-8 часов.
- Разложите мороженое по порциям и украсьте мятой.
Фото: commons.wikimedia.org/ SdalnaD Mooyp (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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