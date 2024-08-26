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Понадобится только 3 ингредиента: рецепт дынного мороженого
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Как приготовить вкуснейшее дынное мороженое

Понадобится только 3 ингредиента: рецепт дынного мороженого

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного дынного мороженого. Оно отлично подойдёт для приготовления в летнюю жару. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.

Ингредиенты:

  • Дыня — 400 г
  • Сливки 33% — 300 мл
  • Сахар — 100 г

Приготовление:

  1. Очистить дыню от косточек и кожуры. Нарезать её средними по размеру кусочками. Измельчить в блендере.
  2. При помощи миксера взбить сливки. Добавить сахар и ещё раз взбить.
  3. Смешать пюре дыни и сливки с сахаром.
  4. Отправить блюдо в морозилку на 2 часа.
  5. По прошествии времени взбить мороженое.
  6. Повторить 4-й и 5-й пункт 2 раза. Затем оставить блюдо в морозилке на 7 часов. Мороженое готово!

Фото: freepik.com/freepik

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