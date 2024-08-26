Как приготовить вкуснейшее дынное мороженое

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного дынного мороженого. Оно отлично подойдёт для приготовления в летнюю жару. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.
Ингредиенты:
- Дыня — 400 г
- Сливки 33% — 300 мл
- Сахар — 100 г
Приготовление:
- Очистить дыню от косточек и кожуры. Нарезать её средними по размеру кусочками. Измельчить в блендере.
- При помощи миксера взбить сливки. Добавить сахар и ещё раз взбить.
- Смешать пюре дыни и сливки с сахаром.
- Отправить блюдо в морозилку на 2 часа.
- По прошествии времени взбить мороженое.
- Повторить 4-й и 5-й пункт 2 раза. Затем оставить блюдо в морозилке на 7 часов. Мороженое готово!
Фото: freepik.com/freepik
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