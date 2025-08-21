Дыня и здоровье: польза, ограничения и безопасные порции

Сладкая и ароматная дыня кажется идеальным летним лакомством, но, как напоминают врачи, подходит она далеко не всем — и даже полезный продукт может навредить в определённых ситуациях.

Чем дыня полезна для здоровья

Представитель Минздрава Московской области Зарема Тен отмечает, что дыня — не просто вкусный фрукт, но и ценный источник витаминов и микроэлементов:

Витамин А — защищает клетки, поддерживает зрение, укрепляет кожу и слизистые оболочки.

Витамин С — укрепляет иммунитет.

Калий — нормализует кровяное давление и сердечный ритм.

Кремний — необходим для здоровья кожи, волос, ногтей и костной ткани.

Клетчатка — улучшает работу кишечника и стимулирует перистальтику.

Кому дыня противопоказана

Врач предупреждает, что дыню не стоит употреблять при следующих состояниях:

почечная недостаточность;

индивидуальная непереносимость фруктозы;

аллергия на дыню или склонность к перекрёстной аллергии;

обострение заболеваний ЖКТ (например, гастрит или панкреатит).

Также детям младше трёх лет лучше воздержаться от дыни, поскольку у них выше риск аллергической реакции и сложностей с перевариванием.

Можно ли дыню при диабете?

При сахарном диабете дыня разрешена, но строго в ограниченном количестве — не больше 50-100 граммов в день, только с разрешения эндокринолога и не натощак.