Ломтики дыни
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:13

Дыня и здоровье: польза, ограничения и безопасные порции

Зарема Тен: дыню нельзя есть при почечной недостаточности и обострении гастрита

Сладкая и ароматная дыня кажется идеальным летним лакомством, но, как напоминают врачи, подходит она далеко не всем — и даже полезный продукт может навредить в определённых ситуациях.

Чем дыня полезна для здоровья

Представитель Минздрава Московской области Зарема Тен отмечает, что дыня — не просто вкусный фрукт, но и ценный источник витаминов и микроэлементов:

  • Витамин А — защищает клетки, поддерживает зрение, укрепляет кожу и слизистые оболочки.
  • Витамин С — укрепляет иммунитет.
  • Калий — нормализует кровяное давление и сердечный ритм.
  • Кремний — необходим для здоровья кожи, волос, ногтей и костной ткани.
  • Клетчатка — улучшает работу кишечника и стимулирует перистальтику.

Кому дыня противопоказана

Врач предупреждает, что дыню не стоит употреблять при следующих состояниях:

  • почечная недостаточность;
  • индивидуальная непереносимость фруктозы;
  • аллергия на дыню или склонность к перекрёстной аллергии;
  • обострение заболеваний ЖКТ (например, гастрит или панкреатит).

Также детям младше трёх лет лучше воздержаться от дыни, поскольку у них выше риск аллергической реакции и сложностей с перевариванием.

Можно ли дыню при диабете?

При сахарном диабете дыня разрешена, но строго в ограниченном количестве — не больше 50-100 граммов в день, только с разрешения эндокринолога и не натощак.

