Дыня и здоровье: польза, ограничения и безопасные порции
Сладкая и ароматная дыня кажется идеальным летним лакомством, но, как напоминают врачи, подходит она далеко не всем — и даже полезный продукт может навредить в определённых ситуациях.
Чем дыня полезна для здоровья
Представитель Минздрава Московской области Зарема Тен отмечает, что дыня — не просто вкусный фрукт, но и ценный источник витаминов и микроэлементов:
- Витамин А — защищает клетки, поддерживает зрение, укрепляет кожу и слизистые оболочки.
- Витамин С — укрепляет иммунитет.
- Калий — нормализует кровяное давление и сердечный ритм.
- Кремний — необходим для здоровья кожи, волос, ногтей и костной ткани.
- Клетчатка — улучшает работу кишечника и стимулирует перистальтику.
Кому дыня противопоказана
Врач предупреждает, что дыню не стоит употреблять при следующих состояниях:
- почечная недостаточность;
- индивидуальная непереносимость фруктозы;
- аллергия на дыню или склонность к перекрёстной аллергии;
- обострение заболеваний ЖКТ (например, гастрит или панкреатит).
Также детям младше трёх лет лучше воздержаться от дыни, поскольку у них выше риск аллергической реакции и сложностей с перевариванием.
Можно ли дыню при диабете?
При сахарном диабете дыня разрешена, но строго в ограниченном количестве — не больше 50-100 граммов в день, только с разрешения эндокринолога и не натощак.
