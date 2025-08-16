Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ломтики дыни
Ломтики дыни
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:47

Дыня — сладкий фрукт, который работает как фитнес-тренер: худеешь, пока наслаждаешься вкусом

Дыня снабжает организм натуральными сахарами и электролитами в жару

Лето мы любим не только за солнце и тёплые вечера, но и за изобилие сочных фруктов. Дыня — безусловный фаворит этого сезона. Её приятно есть просто так, в сочетании с сыром или превращать в освежающий напиток с лаймом и имбирём. И главное — она не только утоляет жажду, но и помогает худеть.

Поддерживает гидратацию организма

Правильный водный баланс важен и для здоровья, и для снижения веса. Даже лёгкое обезвоживание замедляет метаболизм: организм начинает удерживать жидкость, что приводит к накоплению солей, токсинов и появлению отёков.

Дыня состоит более чем на 90% из воды. При этом она снабжает нас естественными сахарами и электролитами, которые так необходимы в жаркие летние дни.

Минимум калорий — максимум пользы

В одной чашке дыни всего 25–50 калорий. Это отличный вариант для сладкого перекуса без вреда для фигуры. Натуральные сахара в сочетании с пищевыми волокнами дают чувство сытости и помогают избежать лишних калорий из десертов. Ещё один плюс — в дыне нет добавленных сахаров, консервантов и искусственных добавок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему утка в рукаве получается сочнее: объяснение технолога пищевого производства сегодня в 13:29

Забытый рецепт, который сделает вашу утку идеальной: мало кто знает этот трюк

Хотите приготовить утку, которая покорит всех гостей? Простой рецепт с мёдом, апельсином и соевым соусом — сочность гарантирована!

Читать полностью » Шеф-повар рассказал, как правильно приготовить салат с креветками сегодня в 12:42

Этот салат раздражает гостей — потому что его всегда просят добавки

Узнайте, как быстро и легко приготовить салат с креветками, который станет звездой любого праздничного стола. Легкий, освежающий и вкусный — он идеально дополнит ваш ужин!

Читать полностью » Рецепт картофеля с майонезом: простой способ приготовления от шеф-повара сегодня в 12:26

Картофель в майонезе: бюджетный ужин, который выглядит как ресторанное блюдо

Узнайте, как легко и быстро приготовить картофель в майонезе, запечённый в духовке. Это простое, но вкусное блюдо станет настоящим хитом на вашем столе!

Читать полностью » Свинина, тушёная с луком: классический рецепт с растительным маслом и специями сегодня в 11:45

Как превратить обычную свинину в ресторанное блюдо за 20 минут

Узнайте, как приготовить нежную свинину, тушеную с луком, которая станет универсальным блюдом для любого стола. Простой рецепт с доступными ингредиентами!

Читать полностью » Как приготовить терновое вино в домашних условиях сегодня в 11:20

Дешевле магазинного, вкуснее ресторанного: готовим терновое вино дома

Узнайте, как легко и просто приготовить удивительное домашнее вино из терна. Порадуйте своих близких оригинальным напитком на любой праздник!

Читать полностью » Диетологи объясняют, почему запечённый сазан полезнее жареного сегодня в 10:48

Рыба, которая тает во рту: простой рецепт без сложностей

Запеченный сазан в духовке — это не только вкусно, но и красиво! Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым на праздники.

Читать полностью » Почему фрикасе считается классикой французской кухни — объясняет эксперт по кулинарии сегодня в 10:14

Сливочный соус, тающий во рту: рецепт, который покорит даже скептиков

Узнайте, как приготовить классическое фрикасе — нежное куриное рагу в сливочном соусе, которое легко готовится из доступных ингредиентов!

Читать полностью » Как приготовить куриный рулет с сыром — подробная инструкция сегодня в 9:30

Хрустящая корочка и тающая начинка: почему этот рулет хочется есть снова и снова

Узнайте, как легко приготовить аппетитный куриный рулет с сыром! Этот простой рецепт станет настоящим украшением вашего стола.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные установили личность убитого князя Рюриковича по ДНК из останков XIII века
Культура и шоу-бизнес

Блейк Лайвли вступила в жёсткий спор с адвокатом Джастина Бальдони во время допроса
Питомцы

Некоторые болезни передаются через укусы и царапины кошек
Туризм

В Северной Корее туристам запрещены шорты и кеды — действует строгий дресс-код
Спорт и фитнес

Питер Марино рассказал о комплексе HIIT-упражнений с эспандером для защиты суставов
Спорт и фитнес

Тренер Кейлеб Херман назвал преимущества планки с поворотом бёдер для стабильности тела
Дом

Какие предметы в доме опаснее уличной пыли — список от гигиенистов
Авто и мото

Volkswagen прекратит выпуск электрического кроссовера ID.5 в 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru