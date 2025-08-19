Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:17

Когда сладость лечит: дыня превращается из десерта в лекарство

Врач-диетолог Жаровская рекомендовала дыню при отеках и проблемах с кишечником

Обычная дыня может стать эффективным помощником в борьбе с отеками. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская, подчеркивая полезные свойства этого летнего лакомства. Благодаря своему составу, дыня способна оказывать положительное воздействие на водный баланс организма.

Дыня богата клетчаткой, которая способствует нормализации работы кишечника, и калием, играющим важную роль в поддержании водного баланса организма. Эти два компонента делают дыню ценным продуктом для тех, кто страдает от отеков.

По словам врача, благодаря своему уникальному минеральному составу, дыня является отличным продуктом для борьбы с отечностью. Внеклеточное пространство организма содержит много натрия, а для насыщения клетки питательными веществами и необходимым количеством жидкости требуется калий. Дыня, содержащая большое количество калия, помогает восстановить баланс.

Польза для кишечника: эритрит и нормализация микробиоты

Кроме того, диетолог рекомендовала дыню людям, страдающим от проблем с кишечником. В дыне содержится эритрит — дынный сахар, который, в отличие от фруктозы, способствует нормализации микробиоты кишечника и снижает вздутие живота. Это делает дыню полезным продуктом для людей, имеющих проблемы с пищеварением.

При этом, дыня противопоказана людям с индивидуальной непереносимостью и ферментной недостаточностью. Перед употреблением дыни в больших количествах, следует убедиться в отсутствии аллергических реакций и проконсультироваться с врачом.

Помимо противопоказаний, важно соблюдать меру в употреблении дыни. Чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям для организма.

Суточная норма: рекомендации по потреблению

Рекомендуемая суточная норма потребления дыни составляет 250-350 граммов мякоти. Соблюдение этой нормы позволяет извлечь максимальную пользу от продукта, не вызывая при этом нежелательных реакций со стороны организма.

При выборе дыни следует обращать внимание на ее внешний вид: корка должна быть целой, без трещин и повреждений. Звук при постукивании должен быть глухим, а аромат — насыщенным и приятным.

Разрезанную дыню рекомендуется хранить в холодильнике, завернув в пищевую пленку. Целую дыню можно хранить при комнатной температуре, но не более нескольких дней.

Интересные факты о дыне:

Дыня относится к семейству тыквенных.
Родиной дыни считается Центральная Азия.
Дыня содержит витамины А, С, Е и витамины группы В.
Существует множество сортов дыни, отличающихся по форме, цвету и вкусу.

Дыня — полезный и вкусный продукт, который может помочь в борьбе с отеками и улучшить работу кишечника. Однако, важно помнить о противопоказаниях, соблюдать меру в употреблении и выбирать качественные плоды. Соблюдение этих простых рекомендаций позволит извлечь максимальную пользу от дыни, наслаждаясь ее неповторимым вкусом.

