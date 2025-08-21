Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дыня
Дыня
© commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:06

Фузариоз забирает до 90% урожая дынь: как распознать первые признаки

Фузариозное увядание снижает урожай дынь в Центральной Азии до 90%

Вырастить сладкие и ароматные дыни не так просто, как может показаться на первый взгляд. Эти растения подвержены множеству инфекций — бактериальных, вирусных и грибковых, а также страдают от нападения насекомых-вредителей. Чтобы получить богатый урожай, нужно знать основные угрозы и методы борьбы с ними.

Фузариозное увядание

Фузариоз впервые был описан в США в 1931 году, а сегодня встречается почти во всех регионах выращивания бахчевых. Особенно сильный ущерб он наносит в Центральной Азии, где потери урожая достигают 60-70%, а иногда и 90%.

Основные признаки:

  • замедление роста, деформация и увядание листьев;
  • хлороз (желтые пятна), потеря тургора;
  • побурение и отмирание корневых волокон;
  • продольные полосы и пятна на корнях и стеблях;
  • преждевременная гибель растений и потеря вкусовых качеств плодов.

Патоген может сохраняться в почве несколько лет, его активному развитию способствуют температура +23…+25 °С и влажность 40-80%. Полив холодной водой и резкие перепады температуры усиливают проявление болезни.

Методы борьбы

Севооборот — не высаживать дыни на одном месте несколько лет подряд.
Подбор устойчивых сортов.

  • Коррекция почвы: доведение pH до 6,5, внесение нитратного азота.
  • Подкормки: опрыскивание аммонийной селитрой (1,5%) или суперфосфатом (5%).
  • Протравливание семян: препаратами Триходермин, Бактофит.
  • Биопрепараты: Планриз показал хорошую эффективность.

Другие болезни дынь

1. Мучнистая роса. На листьях и стеблях появляются белые пятна, которые быстро разрастаются. Листья буреют, скручиваются и засыхают.
Что делать: опрыскивать коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды) каждые 7-8 дней, последнее опрыскивание — за 20 дней до сбора урожая.

2. Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Характеризуется желто-зелеными пятнами на листьях, которые при влажной погоде покрываются серым налетом спор.
Что делать: удалять пораженные листья, применять фунгициды, контролировать полив и влажность.

3. Корневые гнили. Возникают чаще всего на ослабленных растениях. Корни и стебли темнеют и истончаются, кусты погибают. При поражении в период плодоношения урожай не вызревает или плоды загнивают изнутри.
Что делать: дезинфицировать почву, использовать биофунгициды, избегать переувлажнения.

Как снизить риск болезней

  1. Использовать только качественные и обработанные семена.
  2. Регулярно удалять сорняки и растительные остатки.
  3. Правильно организовать полив — избегать холодной воды и переувлажнения.
  4. Подбирать сорта, подходящие для вашего климата.
  5. Вносить фосфорно-калийные удобрения летом для стимулирования цветения и формирования плодов.

Болезни дынь способны свести урожай к нулю, если вовремя не принять меры. Фузариоз — одна из самых опасных проблем, но грамотный севооборот, подбор устойчивых сортов и профилактическая обработка помогут сохранить растения.

