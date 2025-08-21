Фузариоз забирает до 90% урожая дынь: как распознать первые признаки
Вырастить сладкие и ароматные дыни не так просто, как может показаться на первый взгляд. Эти растения подвержены множеству инфекций — бактериальных, вирусных и грибковых, а также страдают от нападения насекомых-вредителей. Чтобы получить богатый урожай, нужно знать основные угрозы и методы борьбы с ними.
Фузариозное увядание
Фузариоз впервые был описан в США в 1931 году, а сегодня встречается почти во всех регионах выращивания бахчевых. Особенно сильный ущерб он наносит в Центральной Азии, где потери урожая достигают 60-70%, а иногда и 90%.
Основные признаки:
- замедление роста, деформация и увядание листьев;
- хлороз (желтые пятна), потеря тургора;
- побурение и отмирание корневых волокон;
- продольные полосы и пятна на корнях и стеблях;
- преждевременная гибель растений и потеря вкусовых качеств плодов.
Патоген может сохраняться в почве несколько лет, его активному развитию способствуют температура +23…+25 °С и влажность 40-80%. Полив холодной водой и резкие перепады температуры усиливают проявление болезни.
Методы борьбы
Севооборот — не высаживать дыни на одном месте несколько лет подряд.
Подбор устойчивых сортов.
- Коррекция почвы: доведение pH до 6,5, внесение нитратного азота.
- Подкормки: опрыскивание аммонийной селитрой (1,5%) или суперфосфатом (5%).
- Протравливание семян: препаратами Триходермин, Бактофит.
- Биопрепараты: Планриз показал хорошую эффективность.
Другие болезни дынь
1. Мучнистая роса. На листьях и стеблях появляются белые пятна, которые быстро разрастаются. Листья буреют, скручиваются и засыхают.
Что делать: опрыскивать коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды) каждые 7-8 дней, последнее опрыскивание — за 20 дней до сбора урожая.
2. Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Характеризуется желто-зелеными пятнами на листьях, которые при влажной погоде покрываются серым налетом спор.
Что делать: удалять пораженные листья, применять фунгициды, контролировать полив и влажность.
3. Корневые гнили. Возникают чаще всего на ослабленных растениях. Корни и стебли темнеют и истончаются, кусты погибают. При поражении в период плодоношения урожай не вызревает или плоды загнивают изнутри.
Что делать: дезинфицировать почву, использовать биофунгициды, избегать переувлажнения.
Как снизить риск болезней
- Использовать только качественные и обработанные семена.
- Регулярно удалять сорняки и растительные остатки.
- Правильно организовать полив — избегать холодной воды и переувлажнения.
- Подбирать сорта, подходящие для вашего климата.
- Вносить фосфорно-калийные удобрения летом для стимулирования цветения и формирования плодов.
Болезни дынь способны свести урожай к нулю, если вовремя не принять меры. Фузариоз — одна из самых опасных проблем, но грамотный севооборот, подбор устойчивых сортов и профилактическая обработка помогут сохранить растения.
