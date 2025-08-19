Устали от стресса: мелисса поможет вам вернуть спокойствие и гармонию

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) — ароматное растение с лёгким цитрусовым оттенком, которое веками ценилось в медицине. Богатая эфирными маслами (цитраль, цитронеллаль) и флавоноидами, она оказывает мягкое, но заметное влияние на нервную систему и желудочно-кишечный тракт.

Среди главных эффектов специалисты выделяют:

успокаивающее и противотревожное действие,

улучшение качества сна,

помощь при газах и спазмах кишечника.

Помощь при стрессе и тревоге

Исследования показывают, что активные соединения мелиссы воздействуют на рецепторы ГАМК — важного нейромедиатора, отвечающего за расслабление. Эксперты отмечают, что регулярное употребление чая из мелиссы помогает снизить раздражительность и нервное напряжение.

Так, в публикации журнала Phytotherapy Research было отмечено: экстракт растения заметно снижал проявления тревоги у здоровых людей, а содержащиеся в нём масла объясняют его положительное влияние на настроение.

Натуральное средство для сна

Кроме антистрессового эффекта, мелисса проявляет мягкое седативное действие. Чай, выпитый перед сном, способен сократить время засыпания и продлить ночной отдых без риска привыкания.

Учёные подчёркивают, что сочетание мелиссы и валерианы демонстрирует особенно хорошие результаты: у пациентов улучшалось качество сна и уменьшались проявления бессонницы.

Поддержка пищеварения

Не менее ценно и действие мелиссы на желудочно-кишечный тракт. Она помогает расслабить мышцы кишечника, облегчает прохождение пищи и уменьшает вздутие живота.

Согласно фармакогнозическим данным, трава традиционно использовалась для облегчения спазмов и желудочных расстройств. Чай из её листьев остаётся популярным способом борьбы с болями и газами.

Как употреблять

Для приготовления достаточно заварить одну столовую ложку сухих листьев в чашке горячей воды. Вечером напиток поможет расслабиться и подготовиться ко сну, а после еды — улучшить пищеварение.

Однако врачи предупреждают: перед регулярным использованием травы стоит проконсультироваться со специалистом, особенно если уже есть хронические заболевания или назначены лекарства.

Мелисса лекарственная — не только приятный аромат в саду или чаю. Это настоящий природный союзник для тех, кто ищет спокойствия, глубокого сна и облегчения пищеварения без лишней химии.