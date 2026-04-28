Обычное мелирование закончилось ожогом: где мастер допустил опасный промах

Ожог кожи головы при мелировании вызывает много вопросов к технике работы мастера, отметила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. О том, как снизить риск неприятных последствий при окрашивании волос в салоне, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Шоумен Гоген Солнцев, лишившийся волос после неудачного окрашивания в столичном салоне красоты, перенес первую операцию по пересадке, однако ему предстоят еще две трансплантации, сообщило ранее издание "Известия".

Егорова пояснила, что при мелировании состав обычно не должен попадать непосредственно на кожу головы, поскольку мастер отступает от корней и заворачивает пряди в фольгу.

"Я сама делаю мелирование в салоне. Как так получилось, что мастер нанес именно на кожу состав? Очень странно", — отреагировала Егорова.

По словам специалиста, серьезный ожог может быть связан с нарушением технологии, в том числе с неправильно подобранной концентрацией перекиси. Она подчеркнула, что клиенту важно заранее понимать, к какому мастеру он идет и выбирать проверенный салон.

"Я думаю, что он пошел в VIP-салон, а не в какой-нибудь подвал, где мастера-самоучки, я думаю, что он пошел в сертифицированный салон. Но очень странно, что у него в дорогом салоне произошел ожог от мелирования. У меня много-много-много вопросов к этому случаю", — добавила дерматолог.

Егорова отметила, что безопасное окрашивание во многом зависит от квалификации мастера, соблюдения технологии и аккуратной работы с составами.