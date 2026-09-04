Сон без мелатонина оказался ближе, чем кажется: простая техника помогает настроиться на отдых

Слухи о смертельной опасности мелатонина сильно преувеличены, однако бесконтрольное использование препарата не приносит реальной пользы организму, рассказал NewsInfo заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Владимир Дорохов. По его словам, терапевтический эффект этого средства зачастую основан на самовнушении, а не на реальном лечении расстройств.

Ранее сообщалось, что длительное употребление мелатонина может быть связано с повышенным риском смерти. Группа ученых в течение пяти лет наблюдала за пациентами, принимающими препараты от бессонницы, и зафиксировала рост негативных показателей уже после первого года регулярного приема.

При этом в медицине подчеркивают, что использование БАДов без контроля может привести к непредсказуемым последствиям для здоровья.

Дорохов подчеркнул, что западные исследования часто опираются на статистику употребления огромных доз вещества, принятых в США, в то время как в России применяются более умеренные дозировки. Эксперт пояснил, что мелатонин по своей сути не является снотворным в привычном понимании — это скорее регулятор, обладающий крайне слабым успокаивающим действием, сравнимым с легкими растительными сборами.

Зачастую сбои в работе гормонов становятся поводом для поиска волшебной таблетки, но мелатонин редко решает проблему системно.

"Если человеку внушить, что он спит от мелатонина, то он его будет пить и засыпать от этого. Но лечебный эффект у него очень-очень слабенький", — отметил Дорохов.

Нейробиолог добавил, что эффективность приема зависит от индивидуальных особенностей психики: если пациент верит в препарат, срабатывает эффект плацебо. Однако для естественного восстановления организма существуют более действенные методы. Исследователи отмечают, что изменения рутины способны значительно повысить качество ночного отдыха без медикаментозного вмешательства.

Вместо таблеток эксперт рекомендует освоить технику глубокого диафрагмального дыхания. Методика заключается в полном расслаблении мышц тела, начиная с лица, и переходе на редкие циклы вдохов и выдохов при помощи живота, а не грудной клетки. Оптимальный ритм — около шести вдохов в минуту с интервалом в десять секунд.

"Диафрагма не у всех сильная и нужно прилагать усилия к этому. Но если вы научитесь, вам будет легко засыпать", — пояснил эксперт.

Специалисты также указывают, что попытки заставить себя уснуть часто только усиливают тревогу, в то время как дыхательные упражнения помогают переключить нервную систему в режим покоя.

Стоит учитывать, что ночные пробуждения не всегда связаны с психосоматикой. Иногда сбои в работе дыхания становятся истинной причиной прерывистого сна, что требует консультации профильного врача, а не приема добавок.

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