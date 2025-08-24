Свет от телефонов старит лицо так же, как солнце — мелатонин защищает от обоих

Средства для ухода за кожей, содержащие мелатонин, способны снижать выраженность покраснений на лице. Эксперт также отметила, что кремы с мелатонином могут служить профилактикой фотостарения и образования морщин, поскольку они оберегают кожу от оксидативного стресса, вызываемого ультрафиолетовым излучением (особенно UVA-лучами), загрязнённым воздухом, табачным дымом и светом от электронных устройств.

Об этом рассказала врач-косметолог Екатерина Анчикова. Врач подчеркивает, что мелатонин является мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от повреждений и сохранить ее молодость и здоровье.

Мелатонин: защита от покраснений, акне и розацеа

"Мелатонин особенно полезен для кожи, склонной к раздражениям, акне или розацеа. Он необходим тем, кто хочет уменьшить покраснения", — подчеркнула специалист.

Мелатонин обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить раздражение и покраснение кожи, а также улучшить состояние кожи при акне и розацеа.

Мелатонин также является эффективным средством профилактики фотостарения и образования морщин. Он оберегает кожу от оксидативного стресса, вызываемого ультрафиолетовым излучением (особенно UVA-лучами), загрязнённым воздухом, табачным дымом и светом от электронных устройств. Оксидативный стресс является одной из главных причин старения кожи, так как он повреждает клетки и приводит к разрушению коллагена и эластина.

Сохранение коллагена и эластина: упругость и эластичность кожи

Врач добавила, что мелатонин способствует сохранению коллагена и эластина, предотвращает повреждение ДНК, что в свою очередь уменьшает видимость мелких морщин, повышает упругость и эластичность кожи. Коллаген и эластин являются основными структурными белками кожи, которые обеспечивают ее упругость и эластичность. Сохранение этих белков помогает сохранить молодость и красоту кожи.

Несмотря на то, что мелатонин эффективен и в дневное время, его использование в ночных средствах особенно оправдано, так как он поддерживает естественные процессы восстановления кожи во время сна, усиливая регенерацию и устраняя повреждения, накопленные в течение дня. Ночной уход с мелатонином помогает коже восстановиться после воздействия вредных факторов окружающей среды и сохранить ее здоровье и красоту.

Интересные факты о мелатонине и коже

Мелатонин вырабатывается в организме в основном ночью, во время сна.

Уровень мелатонина в организме снижается с возрастом, что может приводить к ухудшению состояния кожи.

Мелатонин может оказывать положительное влияние на рост волос и укрепление ногтей.

Выбор средств с мелатонином: на что обратить внимание

При выборе средств для ухода за кожей, содержащих мелатонин, необходимо обращать внимание на концентрацию мелатонина, состав продукта и репутацию производителя. Рекомендуется выбирать средства с высоким содержанием мелатонина и натуральными ингредиентами, не содержащие вредных химических веществ.

Врач-косметолог Екатерина Анчикова рекомендует использовать средства с мелатонином для защиты кожи от повреждений, уменьшения покраснений, профилактики фотостарения и улучшения общего состояния кожи.

"Мелатонин — это мощный антиоксидант, который может помочь сохранить молодость и красоту вашей кожи”, — отмечает она.

В заключение, мелатонин является эффективным ингредиентом для ухода за кожей, который может помочь защитить ее от повреждений, уменьшить покраснения, предотвратить фотостарение и улучшить ее общее состояние. Использование средств с мелатонином в сочетании с другими эффективными ингредиентами и правильным уходом поможет сохранить молодость и красоту кожи на долгие годы.