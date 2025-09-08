Родинка, которая меняется, способна спасти или отнять жизнь

Меланома — одно из самых агрессивных онкологических заболеваний кожи, и ключевым фактором её возникновения специалисты называют воздействие ультрафиолета.

Роль солнца и географии

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru отметил, что уровень инсоляции напрямую влияет на частоту заболевания.

"Например, в Австралии или в Техасе заболеваемость может превышать среднюю раз в 50, а то и в 100, в зависимости от типа кожи, какой человек имеет", — пояснил врач.

В России в группу риска входят жители южных регионов, где солнце особенно активно, а также любители частого загара.

Почему важно следить за родинками

Онколог подчеркнул: особое внимание нужно уделять изменениям родинок и пигментных пятен. Для светлокожих людей характерны коричневые невусы, но появление чёрных зон или быстрый рост образования — повод немедленно обратиться к специалисту.

Раннее выявление заболевания значительно повышает шансы на успешный контроль над ним.

Возможности лечения

По словам Черемушкина, полностью излечить меланому крайне сложно, однако современные методы терапии позволяют замедлить её развитие и сохранить качество жизни пациента на долгие годы.

Таким образом, регулярный контроль за состоянием кожи, отказ от чрезмерного загара и своевременное обращение к врачу при малейших изменениях — главные меры профилактики.