Родинка, которая меняется, способна спасти или отнять жизнь
Иммунолог рассказал, что вирусы могут не только вызывать болезни, но и лечить их: от кишечных инфекций до онкологии. В чём секрет терапевтических вирусов?Читать полностью » вчера в 23:12
Психолог рассказал о короткой практике, которая помогает справиться со стрессом всего за минуту. Простые шаги, дыхание и визуализация — и вы снова спокойны.Читать полностью » вчера в 23:01
Головная боль может сигнализировать не только о переутомлении, но и о серьёзных болезнях — от гипертонии до онкологии. Врач объяснила, как распознать угрозу.Читать полностью » 08.09.2025 в 23:37
Ибупрофен и парацетамол в сочетании с антибиотиками могут усиливать устойчивость бактерий. Учёные предупреждают о скрытом риске привычных лекарств.Читать полностью » вчера в 22:30
Узнайте, как завтрак влияет на вашу энергию и работоспособность. Профессор делится важными советами о правильном питании и типичных ошибках.Читать полностью » вчера в 22:26
Почему привычка проверять смартфон сразу после сна снижает мотивацию, ухудшает память и может даже нарушить обмен глюкозы объяснил врач Мануэль ВисоЧитать полностью » вчера в 22:01
Ночная потливость — не всегда безобидное явление. Врач рассказала, какие серьёзные болезни могут скрываться за этим симптомом и когда стоит бить тревогу.Читать полностью » вчера в 21:51
Интерес к жестоким историям маньяков и преступлений растёт. Как это влияет на психику? Узнайте о последствиях и решениях в нашей статье!Читать полностью »