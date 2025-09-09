Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с родинкой
Девушка с родинкой
© https://www.freepik.com
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:02

Опоздать значит проиграть: что происходит, когда меланому находят слишком поздно

Меланома ежегодно выявляется у 320 тысяч человек в мире — данные ВОЗ

Меланома считается одним из самых агрессивных онкологических заболеваний кожи. Она формируется из меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент меланин. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире фиксируется более 320 тысяч новых случаев меланомы, и эта цифра продолжает расти на 3-5% каждый год. В России ежегодно выявляют около 9 тысяч пациентов, при этом более половины из них обращаются к врачу уже на поздних стадиях, когда лечение значительно осложнено. Главная причина — первые сигналы болезни часто остаются незамеченными и принимаются за обычные изменения кожи.

Почему меланому трудно распознать

Опухоль может появиться на любом участке кожи, но чаще всего — на открытых солнцу зонах: лице, руках, спине или ногах. При этом ранние признаки настолько незаметны, что человек не придаёт им значения. Родинки меняются постепенно, не вызывая боли и дискомфорта, поэтому тревога возникает слишком поздно. К тому же меланома нередко маскируется под доброкачественные образования, и отличить её самостоятельно бывает сложно.

По статистике, около 70% пациентов не идут к врачу при первых изменениях родинок. Особенно часто игнорируются труднодоступные зоны — спина или кожа головы. Дополнительным барьером становится страх диагноза и стеснение перед походом к дерматологу.

Три первых признака меланомы

1. Изменение формы и размера родинки

Если родинка становится асимметричной или её края приобретают неровность, это повод насторожиться. Классическим тревожным сигналом считается увеличение диаметра более чем на 6 мм или постепенный рост образования. Именно этот симптом встречается у большинства пациентов на ранних стадиях.

2. Неоднородный цвет

Когда в одной родинке появляются разные оттенки — чёрный, коричневый, красный, белый или синий, необходимо обратиться к врачу. Это связано с тем, что делящиеся меланоциты распределяют пигмент неравномерно. Иногда изменения сопровождаются лёгким воспалением или зудом.

3. Зуд, шелушение или кровоточивость

Любые ощущения дискомфорта, особенно зуд, появление корочек или кровь на поверхности родинки, не должны оставаться без внимания. Такие признаки связаны с раздражением нервных окончаний или повреждением сосудов внутри опухоли.

Почему первые симптомы остаются без внимания

Многие списывают изменения на травму, аллергию или возрастные процессы. Симптомы могут нарастать месяцами, поэтому человек привыкает к ним. Особенно опасно, когда родинка расположена в месте, которое сложно заметить самостоятельно. Из-за этого нередко к врачу обращаются только на стадии III-IV, когда пятилетняя выживаемость снижается до 15-20%, тогда как на ранних стадиях этот показатель достигает 95-98%.

Основные факторы риска

  1. Ультрафиолет. Чрезмерное пребывание на солнце и частые ожоги увеличивают вероятность меланомы в несколько раз. Солярий также относится к факторам риска, особенно для молодых людей.

  2. Наследственность. Если в семье были случаи меланомы, риск повышается в 2-4 раза.

  3. Особенности кожи. Люди со светлой кожей, множественными родинками или веснушками более уязвимы.

  4. Образ жизни. Отсутствие привычки пользоваться солнцезащитными средствами, хронические травмы кожи и ослабленный иммунитет дополнительно усиливают опасность.

Диагностика и методы выявления

Современные дерматологи используют правило ABCDE, оценивая асимметрию, границы, цвет, диаметр и изменения родинок. Врач может провести дерматоскопию — исследование под увеличением, а при необходимости назначить биопсию. Дополнительные анализы и визуализация (УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ) позволяют определить стадию и распространение опухоли.

Как снизить риск

  • Использовать солнцезащитные кремы с SPF 30+ и выше, особенно людям со светлой кожей.
  • Избегать пребывания под прямыми лучами солнца в полдень.
  • Носить головные уборы, закрытую одежду и очки.
  • Периодически проверять кожу самостоятельно и посещать дерматолога раз в год.
  • Следить за питанием: включать продукты с антиоксидантами, омега-3 и витамином D.
  • Не травмировать родинки и обращаться к врачу при любых изменениях.

Современные подходы к лечению

Главный метод терапии — хирургическое удаление опухоли. На ранних стадиях это даёт высокий шанс на полное выздоровление. При более сложных случаях применяют иммунотерапию, таргетные препараты, а также химиотерапию. Всё чаще в лечении используется поддерживающий комплекс: правильное питание, умеренная физическая активность и психологическая помощь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сливы для пожилых: как три полезных свойства фрукта укрепят здоровье после 60 сегодня в 14:37

Сливы творят чудеса: вот почему после 60 лет их нужно есть каждый день

Узнайте о трех главных причинах, почему сливы и чернослив незаменимы в рационе людей старше 60 лет. Улучшение пищеварения, укрепление костей и здоровье сердца – в чем секрет?

Читать полностью » Офтальмолог Роман Рыбчич назвал главные проблемы со зрением у детей сегодня в 14:10

Гаджеты делают детей близорукими: почему зрение портится ещё в школе

Врач рассказал, какие факторы чаще всего портят зрение у детей и какие привычки помогут сохранить здоровье глаз с ранних лет.

Читать полностью » Завтрак и здоровье: когда есть, чтобы жить дольше сегодня в 13:37

Статистика на стороне ранних пташек: завтрак с утра поднимает шансы на долгую жизнь

Учёные доказали, что время завтрака влияет на здоровье и долголетие. Узнайте, почему ранний завтрак может увеличить ваши шансы на долгую жизнь.

Читать полностью » Врач Ольга Уланкина объяснила, как отличить грипп от простуды и коронавируса сегодня в 13:17

Простуда, грипп или ковид: как распознать болезнь с первых симптомов

Врач объяснила, как отличить простуду от гриппа и коронавируса по первым признакам и почему важно не тянуть с обращением за медицинской помощью.

Читать полностью » Психолог: продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте полезно для мозга сегодня в 12:44

Поликлиника вместо офиса: почему одни стареют, а другие находят второй старт

Психолог Людмила Полянова в беседе с NewsInfo порекомендовала пожилым людям трудиться, пока есть возможность.

Читать полностью » Дмитрий Еделев: зачем проходить диспансеризацию осенью — 3 ключевых обследования по возрасту сегодня в 12:37

Бесплатно, но жизненно важно: как не пропустить скрытую болезнь — метод, о котором молчат

Врачи настаивают: бесплатная диспансеризация по ОМС позволяет выявить 70% болезней на ранней стадии. Эксперт Дмитрий Еделев — о важности возрастных обследований (30+, 45+), онкоскрининга и секретах подготовки к зиме. Госклиника или частный медцентр — где эффективнее?

Читать полностью » Врач Малышева: откладывать замужество и рождение детей после 30 лет не стоит сегодня в 12:15

Идеальный возраст для материнства оказался короче, чем многие думают

Елена Малышева объяснила, почему рождение детей лучше не откладывать и какой возраст врачи считают оптимальным для материнства и отцовства.

Читать полностью » Витамин D или витамин С: учёные выявили главного защитника иммунитета сегодня в 11:37

Почему 90% россиян рискуют заболеть осенью: о чём молчат в поликлиниках

Исследования показывают: витамин D играет ключевую роль в укреплении иммунитета и профилактике простудных заболеваний. Эксперты объясняют, почему традиционный витамин С менее эффективен и как поддерживать уровень солнечного витамина в условиях российского климата.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Продажи новых автомобилей в России в сентябре составят 120–125 тысяч — оценка Андрея Терлюкевича
Наука и технологии

Стресс изменяет обработку вознаграждения в мозге — научное исследование
Спорт и фитнес

Harvard Health Publishing назвал расход калорий при прогулке со скоростью 3,5–4,5 мили в час
Туризм

Расходы семьи из Казани на автопутешествие в Грузию через Верхний Ларс составили около 160 тыс. рублей
Еда

Учёные: чеснок и перец сделали кимчи острым и продлили срок хранения
Наука и технологии

Археологи нашли неолитическое поселение Сайбурч в Турции
Садоводство

Опавшие листья осенью могут быть удобрением и укрытием — рекомендации садоводов
Садоводство

Как обрезать лаванду осенью, чтобы избежать грибка: пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet