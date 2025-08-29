Мелания Трамп отвергла Vanity Fair — и вызвала бурю в редакции

Смогла бы Мелания Трамп украсить обложку одного из самых престижных журналов мира? Ответ она дала сама — и сделалa это с иронией. Бывшая первая леди США не просто отказалась от предложения Vanity Fair, но и, как утверждают источники, "посмеялась" над самой идеей.

Приоритеты важнее глянца

Мелания Трамп, которой сейчас 55 лет, дала понять: блистать на страницах модного издания ей вовсе неинтересно.

"У Мелании нет времени сидеть на фотосессии. Ее приоритеты как первой леди гораздо важнее. Эти люди ее все равно не заслуживают", — утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Такое решение выглядит логичным, если вспомнить, что сама Трамп неоднократно подчеркивала — внимание для нее ценнее, когда оно связано не с внешностью, а с социальными проектами и деятельностью.

Конфликт внутри редакции

Интересно, что инициатором переговоров был не кто иной, как глобальный редакционный директор Vanity Fair Марк Гвидуччи. По информации СМИ, еще в июле 2025 года он предпринял попытку пригласить Меланию на обложку. Однако эта идея вызвала настоящий бунт внутри редакции.

Сотрудники журнала отреагировали резко и открыто пригрозили увольнением.

"Если Гвидуччи поместит Меланию на обложку, половина редакции уйдет, гарантирую. Я выйду за дверь, черт возьми, и половина моих сотрудников последует за мной. Если мне придется упаковывать продукты в супермаркетах Trader Joe's, я это сделаю. Меня уже тошнит", — заявил порталу Daily Mail один из редакторов.

В чем причина неприязни?

Эксперты отмечают, что в последние годы Vanity Fair постепенно формировал имидж издания, которое старается быть максимально "прогрессивным" и дистанцироваться от всего, что связано с Дональдом Трампом. Поэтому идея пригласить его супругу, пусть даже бывшую первую леди, воспринимается редакцией как шаг назад.