Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мелания Трамп
Мелания Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:52

Мелания Трамп отвергла Vanity Fair — и вызвала бурю в редакции

Мелания Трамп отказалась от предложения Vanity Fair появиться на обложке — Daily Mail

Смогла бы Мелания Трамп украсить обложку одного из самых престижных журналов мира? Ответ она дала сама — и сделалa это с иронией. Бывшая первая леди США не просто отказалась от предложения Vanity Fair, но и, как утверждают источники, "посмеялась" над самой идеей.

Приоритеты важнее глянца

Мелания Трамп, которой сейчас 55 лет, дала понять: блистать на страницах модного издания ей вовсе неинтересно.

"У Мелании нет времени сидеть на фотосессии. Ее приоритеты как первой леди гораздо важнее. Эти люди ее все равно не заслуживают", — утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Такое решение выглядит логичным, если вспомнить, что сама Трамп неоднократно подчеркивала — внимание для нее ценнее, когда оно связано не с внешностью, а с социальными проектами и деятельностью.

Конфликт внутри редакции

Интересно, что инициатором переговоров был не кто иной, как глобальный редакционный директор Vanity Fair Марк Гвидуччи. По информации СМИ, еще в июле 2025 года он предпринял попытку пригласить Меланию на обложку. Однако эта идея вызвала настоящий бунт внутри редакции.

Сотрудники журнала отреагировали резко и открыто пригрозили увольнением.

"Если Гвидуччи поместит Меланию на обложку, половина редакции уйдет, гарантирую. Я выйду за дверь, черт возьми, и половина моих сотрудников последует за мной. Если мне придется упаковывать продукты в супермаркетах Trader Joe's, я это сделаю. Меня уже тошнит", — заявил порталу Daily Mail один из редакторов.

В чем причина неприязни?

Эксперты отмечают, что в последние годы Vanity Fair постепенно формировал имидж издания, которое старается быть максимально "прогрессивным" и дистанцироваться от всего, что связано с Дональдом Трампом. Поэтому идея пригласить его супругу, пусть даже бывшую первую леди, воспринимается редакцией как шаг назад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минпросвещения рекомендовало изучать на уроках музыки песни Shaman, Газманова и Майданова вчера в 19:17

Школьников ждёт новый репертуар: Shaman и Газманов теперь вместе с классиками

В школьной программе появились песни Shaman и Газманова. Зачем их включили вместе с классикой и кто решал, какие произведения будут изучать дети?

Читать полностью » Yonhap: полиция Южной Кореи задержала певца PSY за незаконное получение медицинских рецептов вчера в 18:55

От флешмоба до уголовного дела: как поменялась история культового певца PSY

Южнокорейская полиция задержала исполнителя хита "Gangnam Style" PSY: его подозревают в незаконном получении рецептов на психотропные препараты.

Читать полностью » У Филиппа Киркорова умер пёс Хари на 16-м году жизни вчера в 17:51

Трагедия за час до возвращения: потеря, о которой Киркоров не мог подумать

Филипп Киркоров рассказал о потере, которая случилась за час до его возвращения домой: 16 лет рядом с ним жил верный пес Хари.

Читать полностью » Тейлор Свифт вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря подкасту братьев Келси вчера в 16:10

Подкаст братьев Келси с Свифт установил рекорд, о котором не мечтали даже звёзды YouTube

Тейлор Свифт снова вошла в историю: её появление в подкасте братьев Келси побило мировой рекорд Гиннесса по просмотрам на YouTube.

Читать полностью » Лариса Долина поддержала Романа Товстика на фоне его развода с Еленой вчера в 15:55

Лариса Долина вмешалась в громкий развод Товстиков: на чьей она стороне

Неожиданный поворот в громком разводе Товстиков: Лариса Долина вступилась за бизнесмена, а Полина Диброва подала на развод со своим мужем.

Читать полностью » Фигуристка Евгения Медведева призналась, что в 18 лет столкнулась с остеопорозом вчера в 14:47

Болезнь, которая крала медали: с чем пришлось столкнуться Евгении Медведевой в 18 лет

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что в юности боролась с остеопорозом: ее кости были как у пожилого человека, а зубам пришлось ставить виниры.

Читать полностью » Памела Андерсон назвала Лиама Нисона джентльменом и призналась в романтических чувствах вчера в 13:37

"Невозможно не влюбиться": Памела Андерсон рассказала о чувствах к Лиаму Нисону

Памела Андерсон впервые откровенно рассказала о "химии" с Лиамом Нисоном, которая вышла далеко за пределы съёмочной площадки "Голого пистолета".

Читать полностью » вчера в 12:33

Судьба "Альфы" в России повисла в воздухе: прокат под угрозой срыва

Продажи билетов на фильм "Альфа" внезапно остановлены. Почему долгожданная премьера Жюлии Дюкорно в России оказалась под вопросом?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физическая активность у женщин снижается из-за ухода за волосами — JAMA Dermatology
Авто и мото

ГАИ напомнила о штрафе 500 рублей за нештатные багажники и другие доработки
Садоводство

Что делать, если град побил капусту: пошаговое руководство по восстановлению растений
Культура и шоу-бизнес

Тадао Андо построит Национальный музей Узбекистана в Ташкенте в 2028 году
Наука и технологии

Железо вместо платины: китайские учёные совершили прорыв в водородной энергетике
Наука и технологии

Учёные раскрыли генетические методы борьбы с исчезновением 70% видов животных
Садоводство

Искусственная трава или натуральный газон: что выбрать для двора по рекомендациям дизайнеров
Спорт и фитнес

Нейт Фелисиано: сильные грудные мышцы повышают эффективность жимовых упражнений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru