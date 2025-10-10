Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мелания Трамп
Мелания Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:54

Возвращение, которого опасались: Мелания Трамп снова в центре внимания — и теперь без Дональда

Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп 30 января 2026 года

Amazon MGM Studios готовит громкий релиз — документальный фильм о Мелании Трамп, который выйдет в мировой прокат 30 января 2026 года. Картина расскажет о двадцати напряжённых днях перед инаугурацией её мужа, Дональда Трампа, и о том, как бывшая первая леди возвращается в центр общественного внимания.

От супермодели до первой леди

История Мелании Трамп всегда вызывала любопытство. Её путь — от словенской модели до жены президента США — стал предметом обсуждения и восхищения. Фильм от Amazon MGM Studios обещает показать зрителям, какой была жизнь Мелании в переломный момент: когда внимание мира вновь обратилось к ней, а политическая сцена накалялась до предела.

Режиссёром проекта стал Бретт Рэтнер, известный по трилогии "Час пик". После почти десятилетнего перерыва он возвращается с документальной работой, в центре которой — личная история женщины, привыкшей жить в тени громкого имени.

"Проект предлагает зрителям окунуться в мир Мелании Трамп, наблюдая, как она разрабатывает планы инаугурации, разбирается со сложностями переходного периода в Белом доме и возвращается к общественной жизни вместе со своей семьей", — сообщили в Variety.

Что покажут зрителям

Создатели обещают эксклюзивные кадры — рабочие встречи, частные разговоры, закадровые моменты, недоступные широкой публике. Мелания не только стала героиней фильма, но и лично участвовала в продюсировании, контролируя финальную версию.

Помимо основного фильма, студия представит трёхсерийный сериал, в котором Мелания отправится в символическое путешествие — между небоскрёбом Trump Tower в Нью-Йорке, курортом Mar-a-Lago во Флориде и Белым домом. Эти локации отражают три этапа её жизни: прошлое, настоящее и будущее.

Возвращение режиссёра

Для Рэтнера этот проект — не просто профессиональный камбэк, а попытка переосмыслить собственный путь. В 2017 году режиссёр оказался в центре скандала: шесть женщин обвинили его в домогательствах, и студия Warner Bros. расторгла с ним контракт. Сам он отрицал обвинения. После многолетнего молчания Рэтнер возвращается с документальной работой, в которой ставит акцент не на себе, а на героине, прошедшей через похожее давление общественности.

Сравнение: документальные фильмы о первых леди

Фильм Героиня Основная тема Где смотреть
"Becoming" (Netflix) Мишель Обама Личное влияние и общественная миссия Netflix
"Hillary" (Hulu) Хиллари Клинтон Карьера и политическая борьба Hulu
"Melania" (Amazon MGM Studios) Мелания Трамп Внутренний взгляд на инаугурацию и жизнь в Белом доме Prime Video

Как создавался проект

Работа над фильмом началась в 2024 году, когда продюсеры Amazon MGM Studios получили согласие Мелании. Съёмочная группа работала в нескольких странах, включая Словению, чтобы показать корни героини. Режиссёр хотел избежать политического контекста и сосредоточиться на личном измерении — на женщине, стоящей рядом с фигурой, определяющей эпоху.

Камера без фильтров

По словам Рэтнера, съемки велись "максимально деликатно". Команда старалась не вмешиваться в жизнь Мелании, а наблюдать за ней в естественной среде. Отдельное внимание уделено моментам взаимодействия с семьей — особенно с сыном Бэрроном, для которого возвращение отца в политику стало непростым испытанием.

Советы шаг за шагом: как создаются документальные портреты знаменитостей

  1. Определить тему, в которой герой раскрывается не через успех, а через внутренние конфликты.

  2. Согласовать съёмки в ключевых локациях, связанных с личной историей.

  3. Собрать архивные кадры и частные фото, обеспечив юридическую прозрачность.

  4. Снять "живые" сцены без постановки, чтобы создать эффект присутствия.

  5. Сопроводить материал лаконичной, ненавязчивой музыкой.

Именно этот подход позволил "Melania" стать не политическим фильмом, а личным портретом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Сосредоточиться на политике, а не на человеке.
Последствие: Герой превращается в символ, теряя человеческое измерение.
Альтернатива: Показать эмоции, бытовые детали, моменты тишины — всё, что делает человека живым.

А что если Мелания скажет больше, чем планировалось?

Некоторые источники предполагают, что в фильме могут прозвучать откровения, касающиеся внутренней кухни Белого дома. Однако продюсеры пока не раскрывают деталей. Если Мелания действительно решится на личные признания, это может стать самым громким документальным событием года.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Искренний взгляд на жизнь публичной личности Возможное смещение акцентов в сторону пиара
Возвращение сильного режиссёра Этические вопросы вокруг участия самой героини
Кинематографический уровень съёмки Ограниченная откровенность в политических темах

FAQ

Когда выйдет фильм?
Премьера запланирована на 30 января 2026 года.

Где можно будет посмотреть?
После кинотеатров фильм появится на платформе Prime Video.

Будет ли сериал связан с картиной?
Да, сериал дополнит основную историю и покажет путешествие Мелании между знаковыми местами её жизни.

Мифы и правда

Миф: Мелания Трамп не участвует в публичных проектах.
Правда: Она активно продюсирует фильм и контролирует его содержание.

Миф: Документалка будет политической.
Правда: По словам авторов, цель — показать Меланию как женщину и мать, а не как фигуру политической борьбы.

Миф: Проект — попытка реабилитации Рэтнера.
Правда: Режиссёр утверждает, что вернулся к кино, чтобы рассказать "историю без громких лозунгов".

Исторический контекст

С конца XX века документальные фильмы о первых леди США стали отдельным жанром. Они не только рассказывают о личностях, но и отражают дух эпохи. После успеха "Becoming" интерес к подобным проектам вырос многократно. История Мелании логично продолжает этот ряд, добавляя европейскую интонацию в американский контекст.

3 интересных факта

• Мелания впервые допустила съёмочную группу в свои личные апартаменты в Trump Tower.
• В фильме звучит оригинальная музыка, написанная композитором, ранее работавшим с Netflix.
• На финальных титрах Мелания появляется в окружении семьи — кадр, снятый одним дублем.

