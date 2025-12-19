Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мелания Трамп
Мелания Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:47

Скандальный режиссёр и первая леди: почему их фильм взорвёт интернет в конце января

Мелания Трамп представит документальный фильм о своей жизни — ОСН

В преддверии очередного этапа политической карьеры Дональда Трампа в публичное поле выходит и его супруга: Мелания Трамп анонсировала документальный фильм, посвящённый собственной жизни и роли в событиях последних лет. Премьера ленты намечена на конец января и уже сопровождается активным обсуждением. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Анонс и дата премьеры

Документальный фильм о Мелании Трамп выйдет в прокат 30 января. Картина будет показана американской аудитории и охватит период, предшествовавший инаугурации Дональда Трампа. Анонс проекта был сделан заранее и сопровождался публикацией официального трейлера.

Видеоматериалы размещены на официальном сайте Мелании Трамп. Таким образом, создатели сразу обозначили статус проекта как персонального высказывания от первого лица, а не стороннего биографического исследования.

Содержание и акценты фильма

В центре внимания картины — личная история Мелании Трамп и её участие в формировании политического курса супруга. Авторы обещают показать, как будущая первая леди воспринимала ключевые события и какие собственные цели ставила перед собой в этот период.

Зрителям представят уникальные кадры частных разговоров, фрагменты важных для страны встреч, а также сцены, которые ранее не публиковались. Подобный формат предполагает более закрытый и личный взгляд на события, происходившие за кулисами большой политики.

Режиссёр и контекст проекта

Режиссёром документального фильма выступил Бретт Ратнер. Его имя хорошо известно по крупным голливудским проектам, однако в последние годы режиссёр оказался вне активной индустриальной повестки. Карьера Ратнера была приостановлена после выдвинутых в его адрес обвинений в неподобающем поведении.

Участие Ратнера придаёт проекту дополнительный общественный и медийный контекст. На этом фоне внимание к фильму о Мелании Трамп выходит за рамки обычного биографического релиза и заранее формирует повышенный интерес к премьере.

