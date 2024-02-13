Дом, а точнее вилла продюсера Константина Меладзе, выставленная на продажу, находится в Гурзуфе. Это посёлок городского типа, который входит в городской округ Ялты. Жильё продаётся больше года.
Константин Меладзе решил, что прежняя цена для дома маловата. И повысил её до 400 миллионов рублей. Информация о подорожании поступила от риелтора Юлианны Гавриловой, которая занимается продажей этой виллы.
Недвижимость была спроектирована и построена по индивидуальному заказу хозяина. Территория участка считается самой роскошной и огромной в элитном поселке "Вилла Роз". Соседям оставалось только завидовать. Двухэтажный дом на участке размером больше 700 квадратных метров и бассейн, целых, 12 гектаров.
Напомним, что осенью прошлого года, музыкальный продюсер продал особняк площадью 700 квадратных метров за 350 миллионов рублей. Он находился в коттеджном посёлке "Миллениум Парк". Это был их совместных дом с одной из участниц группы ВИА "ГРА" и, по совместительству, бывшей женой Верой Брежневой.
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