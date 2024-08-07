Мексиканские Соединённые Штаты прислали приглашение главе РФ Владимиру Путину на инаугурацию нового лидера государства Клаудии Шейнбаум. Об этом информирует общественно-политическое и деловое издание "Известия".

Как информируют в дипломатическом представительстве Мексиканских Соединённых Штатов, приглашение Российской Федерации участвовать в ритуале вступления в должность главы государства мексиканского политического деятеля Клаудии Шейнбаум, было отправлено президенту РФ. Владимир Путин сделает решение, он поедет на данное мероприятие или другое должностное лицо, которое совершит это от его имени.

О том, что приглашение на инаугурацию Клаудии Шейнбаум в Северной Америке было получено РФ, информировали общественно-политическое и деловое издание и в посольстве РФ в Мексике.

Процедура вступления в должность нового главы Мексики состоится первого числа октября 2024 года.

Не так давно директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин проинформировал, что РФ выражает надежду на продолжение диалога с Мексиканскими Соединёнными Штатами после того как в их государстве на пост главы придёт Клаудия Шейнбаум. Российская Федерация рассчитывает на взаимодействия с Мексикой в области культуры, образования и так далее.

Фото: commons. wikimedia. org / Гражданская армия (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)