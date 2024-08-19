В Зимнем театре Сочи проходит Международный фестиваль-конкурс патриотической песни "Красная гвоздика"

В Зимнем театре Сочи состоялось торжественное открытие 57-го Международного фестиваля-конкурса народно-патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона.



57-й Международный фестиваль-конкурс народно-патриотической песни имени Иосифа Давыдовича Кобзона проходит в Сочи с 18 по 22 августа. На сайте администрации Сочи сообщается, что церемония открытия и концерт "Красная гвоздика собирает друзей" прошли в Зимнем театре.



Фестиваль объединяет профессиональных композиторов и исполнителей из разных регионов России и дружественных стран, а также музыкантов - участников специальной военной операции.



Жюри фестиваля под председательством народного артиста России Олега Иванова выберет лучших исполнителей по итогам конкурсных прослушиваний. Эти исполнители станут кандидатами в члены Евразийского союза композиторов с возможностью получить профессиональное музыкальное образование.

Первый Международный фестиваль песни «Красная гвоздика» прошел в Сочи в 1967 году. В число лауреатов фестиваля в разные годы входили Бисер Киров, Марыля Родович, Заур Тутов, Тамара Гвердцители, Жанна Рождественская и другие известные певицы. После перерыва в 1990 году фестиваль возродился в 2015 году по инициативе Союза композиторов России и Фонда содействия развитию русской музыки. С тех пор фестиваль проводится ежегодно в разных городах России. Отборочные туры проводятся как очно, так и онлайн. С 2015 года в фестивале принимают участие участники из многих стран.

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