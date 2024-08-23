В "Тимирязев центре" пройдет XII Международная ярмарка Cosmoscow

Cosmoscow меняет облик: новая площадка и свежий взгляд на современное искусство

Двенадцатая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow в этом году предстанет перед публикой в обновленном формате. Вместо привычных локаций, ярмарка переезжает в современный выставочный комплекс "Тимирязев центр", расположенный в столице. Событие пройдет с 25 по 27 октября, предлагая посетителям погрузиться в мир актуального искусства и открыть для себя новые имена и тенденции.

"Тимирязев центр": пространство для диалога и открытий

Выбор новой площадки не случаен. "Тимирязев центр" обладает всеми необходимыми характеристиками для проведения мероприятия такого масштаба. Просторные залы с панорамным остеклением и высокими потолками создадут комфортную атмосферу для экспозиций, а современное техническое оснащение позволит организовать деловые и образовательные мероприятия на высоком уровне.

Секции Cosmoscow: от классики до цифрового искусства

Организаторы Cosmoscow продумали структуру ярмарки таким образом, чтобы представить разнообразие современного искусства в полной мере. Галереи будут разделены на шесть секций в зависимости от своей специализации:

"База": галереи с собственным выставочным пространством, представляющие устоявшихся художников и известные имена.

"Контур": молодые галереи, работающие в формате шоу-рума или онлайн-платформы, представляющие новые таланты и экспериментальные проекты.

"Тираж": галереи, специализирующиеся на тиражном искусстве, делая современное искусство доступным для широкой аудитории.

"Дизайн": галереи, представляющие коллекционный дизайн, где функциональность встречается с эстетикой.

"Цифра": галереи, работающие с проектами в сфере новых медиа и цифрового искусства, отражая современные технологические тенденции.

"Сообщества": проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства.

Экспертный совет: гарантия качества и профессионализма

За отбор участников Cosmoscow отвечает экспертный совет, состоящий из ведущих специалистов в области современного искусства. Их задача - обеспечить высокий уровень ярмарки и представить зрителям самые интересные и актуальные работы.

Cosmoscow: больше, чем просто ярмарка

Cosmoscow - это не только место для покупки и продажи произведений искусства. Это платформа для диалога между художниками, галеристами, коллекционерами и ценителями искусства. Это место, где рождаются новые идеи и формируются тенденции развития современного искусства. Cosmoscow - это событие, которое нельзя пропустить!

Членами Экспертного совета в этом году выступили основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель галереи XL Елена Селина, искусствовед Ирина Горлова, основатель галереи Syntax Эльвира Тарноградская, директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов. Секцию "Дизайн" будут курировать основательница бюро Archetype Дарья Белякова и историк искусства Мария Савостьянова. Кураторами цифрового блока выступают: преподаватель Московской Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Алексей Шульгин и куратор Анна Заведий.

Фото: Wikimedia Commons/Own work,Егор Маркелов , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.