От лоска дворца к свободе Netflix: как новый стиль Маркл стал тонким уколом монархии

Неожиданный поворот в образе Меган Маркл снова вызвал разговоры о её отношении к королевской семье. Второй сезон шоу "С любовью, Меган" на Netflix вышел с акцентом не на традиционные титулы и протокол, а на личный стиль герцогини Сассекской, который она теперь демонстрирует гораздо свободнее.

От герцогини к "своей"

Если в первом сезоне зрители видели Маркл в сдержанных нарядах с чётким кроем и нейтральными оттенками, напоминавших о строгих правилах Букингемского дворца, то теперь она, по мнению специалистов по моде, решила сделать резкий разворот. Образы стали мягче, современнее и демократичнее.

"Ее обновленный стиль посылает всем сигнал, который говорит: "Мне больше не нужно одеваться как герцогиня — я могу одеваться как хочу и быть более доступной, современной, аутентичной и настоящей". Кажется, что она делает осознанный выбор в пользу комфорта, уязвимости, близости и непринужденности, не теряя при этом лоска, который делает ее такой притягательной. Это тонкий баланс, и я думаю, что она его соблюдает", — рассказала Синтия Кеннеди, стилист и имидж-консультант из Калифорнии.

Намёк на вызов королевским правилам

Такая трансформация, как отмечает Кеннеди в беседе с Daily Mail, может восприниматься как своеобразный укол в адрес членов британской монархии. Словно сама Маркл подчёркивает: она больше не связана условностями двора и готова строить собственный образ публичной личности.

Отточенная элегантность против свободы

По словам эксперта, разница заметна даже тем, кто далёк от модной индустрии. В первом сезоне Маркл предстала в тщательно выверенных ансамблях: строгие фасоны, нейтральная гамма, идеально продуманные силуэты. Всё это создавало эффект классического "королевского" образа.

Теперь же акцент сместился в сторону близости к зрителю. Камеры Netflix показывают её более расслабленной: мягкие ткани, светлые оттенки, детали, которые будто подчёркивают простоту и человечность. Это делает её стиль более "земным", но при этом сохраняет утончённость.