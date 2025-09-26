Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:02

Империя рушится изнутри: почему Маркл рискует потерять союзников и контракты

Стасси Шредер заявила о разрыве отношений с Меган Маркл

Меган Маркл продолжает оставаться фигурой, вокруг которой не утихают споры. Ее стиль общения, манера вести дела и отношение к бывшим союзникам снова стали поводом для громких заявлений. На этот раз о своем разочаровании рассказала звезда реалити-шоу Стасси Шредер, которая ранее поддерживала герцогиню Сассекскую, но теперь открыто заявила, что не желает с ней сотрудничать.

История с отказом от сотрудничества

Причиной конфликта стала недавняя вечеринка As Ever, на которую Меган Маркл не пригласила Шредер в качестве PR-менеджера. Та восприняла это как личное оскорбление, ведь долгое время публично вставала на защиту Меган и использовала свой медийный ресурс для ее поддержки.

"Я буквально защищала ее, когда никто другой этого не делал", — сказала участница "Правил Вандерпамп" Стасси Шредер.

По словам Шредер, она неоднократно снимала видео и делала посты в поддержку Меган, но усилия оказались недооцененными. Более того, по ее мнению, герцогиня воспринимает ее несерьезно из-за прошлого в реалити-шоу.

Личные уколы и обиды

Шредер подчеркнула, что Маркл будто застряла в прошлом и до сих пор оценивает людей поверхностно, исходя из их образа в соцсетях.

"Судя по тому, как она ведет себя в социальных сетях, она застряла в 2017 году и считает меня приземленной реалисткой", — отметила Шредер.

Разочарование дошло до того, что Стасси отказалась смотреть сериал Netflix "С любовью, Меган", назвав это "последней каплей". Она также охарактеризовала Меган как человека, стремящегося к тотальному контролю, и даже сравнила ее с актрисой Блейк Лайвли. Впрочем, деталей этого сравнения так и не привела.

Советы шаг за шагом: как не испортить деловые отношения

  1. Цените союзников: если кто-то открыто вас поддерживает, важно демонстрировать ответное уважение.

  2. Учитывайте репутацию партнера, но не зацикливайтесь на прошлом — люди могут измениться.

  3. Старайтесь избегать высокомерных жестов, которые воспринимаются как унижение.

  4. В публичной сфере проявляйте тактичность — медийные личности особенно чувствительны к игнорированию.

  5. Если сотрудничество невозможно, лучше корректно объяснить причины, чем оставлять вопрос открытым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проигнорировать партнера или союзника.
    → Последствие: публичные обиды, скандалы и потеря поддержки.
    → Альтернатива: личное объяснение или благодарность за прошлые усилия.

  • Ошибка: оценивать людей только по их прошлому.
    → Последствие: репутация высокомерного и закрытого человека.
    → Альтернатива: учитывать актуальные достижения и навыки.

  • Ошибка: закрытость в общении.
    → Последствие: формирование имиджа "контролирующего" человека.
    → Альтернатива: демонстрация открытости и сотрудничества.

А что если…

Что будет, если Меган Маркл продолжит терять сторонников? На первый план выйдут новые лица, готовые критиковать ее публично. В долгосрочной перспективе это может повлиять на ее проекты в медиа, включая контракты со стриминговыми сервисами. Однако сама Меган может использовать скандалы как способ поддержания интереса к своей персоне.

Мифы и правда

  • Миф: союзники публичной личности всегда остаются верными.
    Правда: люди часто разочаровываются и уходят, если чувствуют игнорирование.

  • Миф: участие в реалити-шоу навсегда портит репутацию.
    Правда: многие бывшие участники реалити строят успешные карьеры в бизнесе и медиа.

  • Миф: публичные скандалы разрушают карьеру.
    Правда: в некоторых случаях они даже подогревают интерес к личности.

3 интересных факта

• В 2020 году Меган потеряла поддержку близкой подруги Джессики Малруни после ее комментария о "привилегиях белых".
• Netflix инвестировал десятки миллионов долларов в проекты Меган и Гарри, включая документальные сериалы.
• В британской прессе популярно выражение "эффект Меган" — скачок продаж одежды после того, как она появляется в ней публично.

Исторический контекст

  • 2016 год: первые публикации о романе Гарри и Меган.

  • 2018 год: свадьба в Виндзоре, которая привлекла внимание миллионов зрителей.

  • 2020 год: отказ от королевских обязанностей и переезд в США.

  • 2023-2024 годы: выход сериалов и документальных проектов на Netflix.

