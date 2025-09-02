Герцогиня призналась в слабости: британцы не ожидали услышать это от Меган Маркл

Герцогиня Сассексая вновь удивила поклонников — в своем шоу на Netflix Меган Маркл неожиданно призналась в музыкальной слабости, которая вызвала улыбку у зрителей и гостей программы. Оказалось, что супруга принца Гарри обожает слушать британскую радиостанцию, которую сами англичане в шутку называют "для бабушек".

Музыкальные признания в эфире

Во втором сезоне кулинарного проекта "С любовью, Меган" на платформе Netflix герцогиня пригласила к себе телеведущего и дизайнера Тана Франса. Беседа, начавшаяся с легких воспоминаний о Великобритании, неожиданно переросла в обсуждение музыкальных привычек. Франс спросил, чего Маркл не хватает после переезда в США. И здесь прозвучало откровение, которое стало одним из самых обсуждаемых моментов выпуска.

Меган призналась, что в Лондоне часто слушала радио Magic FM. Эта станция славится тем, что крутит хиты 70-90-х годов — от Уитни Хьюстон и Мадонны до Элтона Джона и других культовых исполнителей.

"Magic FM. Ого! Извините, что говорю при всех, но это же такое радио для бабушек", — сказал телеведущий Тан Франс.

Многие британцы называют Magic FM "радио для бабушек" за его спокойный и ностальгический репертуар.

"Я точно буду такой бабушкой", — засмеялась в ответ Меган Маркл.

Американские предпочтения

После переезда за океан герцогиня не отказалась от привычки наслаждаться старой музыкой, но сменила станцию. Теперь в США она чаще включает радиостанцию Mom Jeans, где звучит мягкий софт-рок прошлых десятилетий. Этот выбор также идеально вписывается в её стиль — чуть ироничный, но искренний.