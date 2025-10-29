Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Меган Маркл
Меган Маркл
© commons.wikimedia.org by Fuzheado is licensed under CC BY 4.0
Опубликована сегодня в 14:05

Сердце матери раскрыто: что может сделать Меган Маркл "самой гордой мамой"

Меган Маркл назвала поступок школьницы из Калифорнии примером для своей дочери

Когда Меган Маркл говорит о детях, в её словах всегда чувствуется особая теплота. Недавно герцогиня Сассекская вновь показала, насколько для неё важны темы воспитания, поддержки и доброты. В новом номере журнала Town & Country за октябрь 2025 года она представила интервью с 15-летней Эйвери Колверт — школьницей из Пасадены, которая основала организацию Altadena Girls. Эта инициатива появилась после разрушительного лесного пожара в Калифорнии и помогла сотням семей, оказавшихся без дома.

Девочка, которая решила действовать

Эйвери не могла оставаться в стороне, когда её родной город оказался под слоем пепла. Она организовала группу сверстниц, чтобы собирать и раздавать предметы первой необходимости. То, что начиналось как небольшой школьный проект, вскоре переросло в масштабное движение, охватившее весь округ.

Сегодня Altadena Girls сотрудничает с местными центрами помощи и фондами, передавая одежду, продукты, школьные принадлежности и книги пострадавшим детям. В октябре организация открыла постоянный общественный центр — место, где можно не только получить поддержку, но и провести время с пользой: поучаствовать в мастер-классах, заняться спортом или просто пообщаться.

Тайный визит герцогини

Оказывается, еще в январе этого года Меган Маркл тайно посетила Altadena Girls. Она привезла с собой коробки с одеждой, школьными рюкзаками и предметами гигиены. Герцогиня провела несколько часов с волонтерами и семьями, получающими помощь, внимательно выслушала их истории и поделилась собственным опытом благотворительности.

Тогда мало кто знал о визите, но позже фотографии попали в архив фонда Archewell, основанного Меган и принцем Гарри. Там отметили, что инициатива Эйвери стала "вдохновляющим примером для молодежи, доказывающим, что каждый способен изменить жизнь других".

Теплые слова и признание

Во время интервью для Town & Country Меган не скрывала восхищения своей собеседницей. Девушка рассказала, что изначально не ожидала такого масштаба, а просто хотела помочь соседям.

"Ты никогда не думала, что твоя работа станет такой масштабной. И даже если бы это было не так, это всё равно имело бы смысл и оказало бы влияние. Боже мой, если наша дочь окажется такой, как ты, я буду самой гордой мамой", — заявила герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: работать без четкой цели.
    Последствие: теряется мотивация и внимание общественности.
    Альтернатива: определить конкретную задачу — например, помощь детям, потерявшим дом.

  • Ошибка: полагаться только на пожертвования.
    Последствие: нестабильность проекта.
    Альтернатива: развивать сотрудничество с фондами и бизнесом, как это делает Altadena Girls.

  • Ошибка: не делегировать задачи.
    Последствие: выгорание и потеря интереса у участников.
    Альтернатива: распределять роли — кто отвечает за логистику, кто за медиа, кто за работу с людьми.

А что если подобное движение появится в других странах?

Инициативы вроде Altadena Girls могут стать прототипом для школьных сообществ в Европе и Азии. Например, в Германии уже появляются молодежные группы, которые собирают помощь пострадавшим от наводнений. В Японии подростки организуют кружки поддержки для детей, переживших землетрясения.

Мифы и правда

  • Миф: Меган участвует в подобных акциях ради пиара.
    Правда: герцогиня посещала Altadena Girls тайно, без камер и огласки.

  • Миф: подростковые инициативы неэффективны.
    Правда: Altadena Girls уже передала более миллиона вещей нуждающимся.

  • Миф: без крупного фонда невозможно помочь.
    Правда: проект Эйвери начался с идеи и нескольких друзей.

Исторический контекст

Традиция подростковых инициатив в США уходит корнями в 1960-е, когда школьники создавали добровольные отряды помощи в период природных катастроф. В XXI веке эта культура получила новый импульс благодаря соцсетям, где каждый может быстро привлечь внимание к проблеме.

