Плакала не о нём, а о себе? Что заставило Меган Маркл расплакаться на благотворительном вечере

Меган Маркл не смогла сдержать слёз на благотворительном вечере, посвящённом памяти мальчика, умершего во время пандемии. Супруга принца Гарри поддержала свою близкую подругу Келли Зайфен, которая посвятила мероприятие своему сыну Джорджу.

Трогательный момент

Видеозапись, появившаяся в соцсетях, показала, как герцогиня Сассекская расчувствовалась, слушая речь Келли. Та обратилась прямо к Меган и Гарри, поблагодарив их за неизменную поддержку семьи и участия в организации теннисного турнира, посвящённого памяти Джорджа Зайфена, умершего в возрасте девяти лет в 2022 году от COVID-19 и вирусного менингита.

"Вы продолжаете приходить на помощь нашей семье, приемным детям и каждому ребенку, который заслуживает шанса на благополучие", — сказала Келли.

"Мы бесконечно вдохновлены тем, как вы помогаете нам", — добавила она.

Слова подруги тронули Меган до глубины души: она едва сдерживала эмоции, слушая, как Келли рассказывает о своём сыне и благодарит присутствующих за участие в проекте.

Память, превращённая в добро

Турнир, организованный в честь Джорджа, стал не просто спортивным событием, а возможностью собрать средства для помощи приемным семьям и детям, потерявшим родителей. Меган подчеркнула, что для неё большая честь участвовать в проекте подруги.

Герцогиня поделилась в соцсетях совместным фото с Келли и сестрой Джорджа — Лили Зайфен. Она отметила, что девочка напоминает ей о том, "как важно нести свет и доброту, даже когда боль кажется невыносимой".

Совместные инициативы

Это не первый раз, когда Меган поддерживает проекты Келли Зайфен. Весной 2024 года герцогиня вместе с актрисой Эбигейл Спенсер, своей коллегой по сериалу "Форс-мажоры", посетила мероприятие благотворительной организации Alliance of Moms ("Альянс матерей"). Там они представили коллекцию футболок с надписями в поддержку молодых приёмных родителей.

Подобные акции помогают не только собрать средства, но и привлечь внимание к теме поддержки детей, выросших без семьи. Инициатива быстро распространилась по соцсетям: известные актрисы, модели и активисты публиковали фотографии в этих футболках, отмечая Меган и Келли.

"Альянс матерей" и его миссия

Основанный Келли Зайфен фонд помогает женщинам, которые воспитывают приёмных детей или проходят через утрату. Организация проводит психологические встречи, обучающие курсы и спортивные мероприятия для семей, переживших сложные жизненные обстоятельства.

Меган Маркл неоднократно отмечала, что проекты Келли близки ей по духу. Свою публичную деятельность она также направляет на поддержку женщин, ментальное здоровье и развитие детей.

А что если бы Меган не стала частью проекта?

Без участия герцогини и принца Гарри турнир, вероятно, остался бы локальным событием, известным лишь в кругу друзей семьи Зайфен. Однако благодаря их поддержке проект получил широкое освещение и спонсорскую помощь. Средства, собранные во время турнира, направлены на программы поддержки приёмных семей в Калифорнии.

Три интересных факта

Келли Зайфен — профессиональный тренер по теннису, и турнир в честь сына стал символом единения спорта и памяти. Лили Зайфен, сестра Джорджа, тоже участвует в благотворительных инициативах матери и помогает в организации детских турниров. Меган и Келли дружат более десяти лет — они познакомились ещё до брака герцогини с принцем Гарри.

FAQ

Какой цели служил турнир имени Джорджа Зайфена?

Главная цель — сбор средств для программ поддержки приёмных семей и детей, переживших утрату.

Почему участие Меган Маркл вызвало такой резонанс?

Благодаря её известности мероприятие получило широкий отклик, а фонд — дополнительные пожертвования и медийную поддержку.

Кто ещё из знаменитостей поддержал проект?

Среди участников и доноров — актриса Эбигейл Спенсер, дизайнер Миранда Керр и несколько меценатов из благотворительных фондов Калифорнии.

Мифы и правда

Миф: Звёздные благотворительные акции — это лишь пиар.

Правда: Многие публичные личности, включая Меган Маркл, участвуют в проектах годами, помогая конкретным семьям и организациям, а не только появляясь на фото.

Миф: Подобные турниры не приносят ощутимой пользы.

Правда: Только за прошлый год фонд Келли Зайфен направил более 300 тысяч долларов на помощь семьям и образовательные программы.

Миф: Гарри и Меган участвуют только в британских инициативах.

Правда: С момента переезда в США они активно поддерживают местные благотворительные проекты, особенно связанные с детьми и ментальным здоровьем.