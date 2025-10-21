Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Меган Маркл
Меган Маркл
© commons.wikimedia.org by Fuzheado is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:51

Плакала не о нём, а о себе? Что заставило Меган Маркл расплакаться на благотворительном вечере

Меган Маркл расплакалась на благотворительном вечере в память о мальчике, умершем от COVID-19

Меган Маркл не смогла сдержать слёз на благотворительном вечере, посвящённом памяти мальчика, умершего во время пандемии. Супруга принца Гарри поддержала свою близкую подругу Келли Зайфен, которая посвятила мероприятие своему сыну Джорджу.

Трогательный момент

Видеозапись, появившаяся в соцсетях, показала, как герцогиня Сассекская расчувствовалась, слушая речь Келли. Та обратилась прямо к Меган и Гарри, поблагодарив их за неизменную поддержку семьи и участия в организации теннисного турнира, посвящённого памяти Джорджа Зайфена, умершего в возрасте девяти лет в 2022 году от COVID-19 и вирусного менингита.

"Вы продолжаете приходить на помощь нашей семье, приемным детям и каждому ребенку, который заслуживает шанса на благополучие", — сказала Келли.
"Мы бесконечно вдохновлены тем, как вы помогаете нам", — добавила она.

Слова подруги тронули Меган до глубины души: она едва сдерживала эмоции, слушая, как Келли рассказывает о своём сыне и благодарит присутствующих за участие в проекте.

Память, превращённая в добро

Турнир, организованный в честь Джорджа, стал не просто спортивным событием, а возможностью собрать средства для помощи приемным семьям и детям, потерявшим родителей. Меган подчеркнула, что для неё большая честь участвовать в проекте подруги.

Герцогиня поделилась в соцсетях совместным фото с Келли и сестрой Джорджа — Лили Зайфен. Она отметила, что девочка напоминает ей о том, "как важно нести свет и доброту, даже когда боль кажется невыносимой".

Совместные инициативы

Это не первый раз, когда Меган поддерживает проекты Келли Зайфен. Весной 2024 года герцогиня вместе с актрисой Эбигейл Спенсер, своей коллегой по сериалу "Форс-мажоры", посетила мероприятие благотворительной организации Alliance of Moms ("Альянс матерей"). Там они представили коллекцию футболок с надписями в поддержку молодых приёмных родителей.

Подобные акции помогают не только собрать средства, но и привлечь внимание к теме поддержки детей, выросших без семьи. Инициатива быстро распространилась по соцсетям: известные актрисы, модели и активисты публиковали фотографии в этих футболках, отмечая Меган и Келли.

"Альянс матерей" и его миссия

Основанный Келли Зайфен фонд помогает женщинам, которые воспитывают приёмных детей или проходят через утрату. Организация проводит психологические встречи, обучающие курсы и спортивные мероприятия для семей, переживших сложные жизненные обстоятельства.

Меган Маркл неоднократно отмечала, что проекты Келли близки ей по духу. Свою публичную деятельность она также направляет на поддержку женщин, ментальное здоровье и развитие детей.

А что если бы Меган не стала частью проекта?

Без участия герцогини и принца Гарри турнир, вероятно, остался бы локальным событием, известным лишь в кругу друзей семьи Зайфен. Однако благодаря их поддержке проект получил широкое освещение и спонсорскую помощь. Средства, собранные во время турнира, направлены на программы поддержки приёмных семей в Калифорнии.

Три интересных факта

  1. Келли Зайфен — профессиональный тренер по теннису, и турнир в честь сына стал символом единения спорта и памяти.

  2. Лили Зайфен, сестра Джорджа, тоже участвует в благотворительных инициативах матери и помогает в организации детских турниров.

  3. Меган и Келли дружат более десяти лет — они познакомились ещё до брака герцогини с принцем Гарри.

FAQ

Какой цели служил турнир имени Джорджа Зайфена?
Главная цель — сбор средств для программ поддержки приёмных семей и детей, переживших утрату.

Почему участие Меган Маркл вызвало такой резонанс?
Благодаря её известности мероприятие получило широкий отклик, а фонд — дополнительные пожертвования и медийную поддержку.

Кто ещё из знаменитостей поддержал проект?
Среди участников и доноров — актриса Эбигейл Спенсер, дизайнер Миранда Керр и несколько меценатов из благотворительных фондов Калифорнии.

Мифы и правда

Миф: Звёздные благотворительные акции — это лишь пиар.
Правда: Многие публичные личности, включая Меган Маркл, участвуют в проектах годами, помогая конкретным семьям и организациям, а не только появляясь на фото.

Миф: Подобные турниры не приносят ощутимой пользы.
Правда: Только за прошлый год фонд Келли Зайфен направил более 300 тысяч долларов на помощь семьям и образовательные программы.

Миф: Гарри и Меган участвуют только в британских инициативах.
Правда: С момента переезда в США они активно поддерживают местные благотворительные проекты, особенно связанные с детьми и ментальным здоровьем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глен Пауэлл подтвердил, что согласие Стивена Кинга было ключевым для участия в вчера в 17:07
Ночь тревоги и надежды: как Глен Пауэлл ждал одобрения Стивена Кинга

Глен Пауэлл рассказал о том, как получил согласие Стивена Кинга на роль в "Бегущем человеке", и поделился переживаниями за ночь перед решением автора.

Читать полностью » Блогер Карли Берджес запустила в TikTok 90-дневный челлендж вчера в 16:01
Закутались в плед? TikTok-челлендж заставит действовать даже самых ленивых

Пользователи TikTok запускают 90-дневный челлендж "Зимняя дуга", чтобы подготовиться к Новому году обновлёнными и гармоничными.

Читать полностью » Sea Otter: фанаты Тейлор Свифт пожертвовали свыше 2 млн долларов на защиту выдр вчера в 15:56
Когда футболка решает судьбы: как Тейлор Свифт превратила мерч в миллионы для выдр

Тейлор Свифт вдохновила миллионы на поддержку морских выдр, собрав более 2,3 миллиона долларов и продемонстрировав, как знаменитости могут менять мир.

Читать полностью » Принц Уильям подарил дочери Шарлотте форму сборной Великобритании по футболу вчера в 14:52
Мяч для принцессы: Шарлотта получила подарок от Уильяма, который вдохновит юных спортсменок

Принцесса Шарлотта получила от принца Уильяма подарок, который вдохновляет юное поколение и показывает силу поддержки семьи и кумира.

Читать полностью » Модель Бьянка Балти получила отказ от Victoria's Secret для участия в показе 2025 года вчера в 13:45
Шрамы как медали: модель Бьянка Балти бросила вызов Victoria's Secret

Бьянка Балти попыталась участвовать в шоу Victoria's Secret после лечения от рака, но получила отказ. История модели вдохновляет миллионы женщин продолжать бороться с трудностями.

Читать полностью » Daily Express: Трамп обсуждал Меган Маркл с королевой Камиллой во время визита в Великобританию вчера в 12:40
Белый дом стучится в Букингемский дворец: Трамп взорвал тишину вопросом о Меган Маркл

Во время визита в Великобританию действующий президент США Дональд Трамп неожиданно спросил королеву Камиллу о Меган Маркл — и вызвал бурную реакцию прессы.

Читать полностью » Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отметили 13 лет брака в кругу семьи вчера в 11:17
Сердце не ржавеет от времени: как Тимберлейк и Бил прошли через болезни и остались едины

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отметили 13 лет брака и пережили испытание болезнью, которое только укрепило их отношения.

Читать полностью » Павел Дуров заявил о готовности выкупить похищенные из Лувра драгоценности и вернуть их в Абу-Даби вчера в 10:10
Франция уронила корону: Дуров предложил вернуть блеск Лувру по-своему

Павел Дуров отреагировал на дерзкое ограбление Лувра, предложив выкупить украденные украшения и передать их в Абу-Даби. Что стоит за его словами?

Читать полностью »

Новости
Еда
Манник на кефире стаканами получается пышным при соблюдении времени замачивания манки
Садоводство
Деление куста клубники помогает омолодить грядку и сохранить сортовые качества
Авто и мото
Renault Logan и Kia Spectra признаны самыми надёжными автомобилями на вторичном рынке до 400 тысяч рублей
Авто и мото
Евгений Прокопов: атермальная тонировка снижает нагрев салона летом
УрФО
Тюменская область увеличила импорт из Китая на 149% — инфоцентр правительства региона
ПФО
В Пензенской области в 2026 году повысят прожиточный минимум
Питомцы
Нумеролог: число рождения влияет на то, какая собака станет идеальным спутником
Еда
Шеф-повар: в Европе морковный торт появился как замена дорогому сахару
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet