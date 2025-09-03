Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Меган Маркл
© commons.wikimedia.org by Fuzheado is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:53

Тёплый жест Меган Маркл растрогал поклонников по всему миру

Герцогиня Сассекская Меган Маркл трогательно поздравила маму Дорию Рэгланд с 69-летием

Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания поклонников. На этот раз герцогиня Сассекская решила трогательно и публично поздравить свою маму, Дорию Рэгланд, с днём рождения. В личном блоге в социальных сетях 44-летняя Меган поделилась редким семейным видео, которое вызвало тёплый отклик у подписчиков. Женщине исполнилось 69 лет, и дочь не скрыла своих чувств, показав, насколько они близки.

Трогательный момент в сети

На опубликованном кадре Меган нежно целует маму в щёку. Атмосферу дополнила песня Стиви Уандера Happy Birthday, выбранная в качестве музыкального сопровождения. Подписчики отметили, что ролик получился очень душевным, а эмоции Меган и её матери — искренними и тёплыми.

В подписи герцогиня оставила короткое, но выразительное послание.

"С днем рождения, моя прекрасная мама!", — написала Меган Маркл.

Этот жест тронул фанатов герцогини, ведь подобные публикации в её блоге появляются крайне редко.

Кто такая Дория Рэгланд

Мама Меган — не публичная персона в привычном понимании. Дория Рэгланд известна как социальный работник и преподаватель йоги. Она живёт в Лос-Анджелесе и старается избегать лишнего внимания прессы. Впрочем, с момента свадьбы дочери с принцем Гарри к ней приковано гораздо больше взглядов, чем раньше.

Дорию ценят за скромность, выдержку и умение оставаться в стороне от громких скандалов, которые нередко сопровождают герцогов Сассекских. При этом она активно поддерживает Меган и помогает воспитывать внуков — Арчи и Лилибет.

Отношения матери и дочери

В отличие от многих других представителей королевских семей, у Меган всегда были доверительные и тёплые отношения с матерью. Именно Дория сопровождала её в Виндзоре перед свадебной церемонией в 2018 году. В тот момент она произвела на британцев впечатление своим спокойствием и достоинством.

СМИ неоднократно писали, что именно мама стала для герцогини главным источником поддержки после переезда из Великобритании в США. Дория часто проводит время с детьми супругов и помогает им в быту, когда Меган и Гарри заняты своими проектами.

Личная жизнь герцогини

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. Уже через год у пары родился сын Арчи, а в 2021-м семья пополнилась дочкой Лилибет. Пара отказалась от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и обосновалась в Калифорнии, где развивает собственные проекты в сфере медиа и благотворительности.

