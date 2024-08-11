Международная экспедиция "Западный фронт" собрала более 600 поисковиков из России, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана

"Западный фронт. Варшавское шоссе" - 11-я международная военно-историческая экспедиция в Калужской области. Более 600 поисковиков участников.
За две недели активисты проведут поисковые работы на вновь выявленных местах гибели воинов Красной Армии. В программе экспедиции также запланированы дискуссии, мастер-классы, традиционная "Школа поисковика" и встречи с Героями России - участниками специальной военной операции.
В этом году поисковики впервые поставят агитационный спектакль по мотивам событий, проходивших в годы Великой Отечественной войны в регионе. Спектакль будет показан на закрытие вахты.
Ключевым мероприятием международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" станет захоронение на воинском мемориале "Высота 269,8 - Зайцева гора" обнаруженных поисковиками павших защитников Отечества.
"Сколько бы ни работали поисковики, как бы мы ни старались, мы пока не закончили с вами ту войну, не подняли последнего солдата, не установили все имена. Именно поэтому поисковики Российской Федерации, Поискового движения России, со своими друзьями из разных стран возвращаются в Калужскую область. И пока мы помним о предках, о Победе, о том, что мы вместе, мы будем непобедимы", - сказала на церемонии открытия депутат Госдумы, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.
Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161028005007/http://www.panoramio.com/photo/95813147,Светлов Артем, ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported.)
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