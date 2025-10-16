Проект на грани краха: как низкие рейтинги не остановили герцогиню Сассекскую

Сериал Меган Маркл столкнулся с трудностями после второго сезона. Несмотря на это, герцогиня Сассекская объявила о выходе специального праздничного выпуска своего шоу "С любовью, Меган” в ноябре. Об этом она рассказала на женском саммите журнала Fortune в Вашингтоне 14 октября. При этом Маркл не уточнила, планирует ли полноценный третий сезон, намекая на изучение новых форматов для продолжения проекта.

"Глядя на этот формат, я понимаю, что это год изучения площадки для меня — восемь эпизодов за два сезона — это большой труд, — отметила она, по данным People. — Снимаясь в "Форс-мажорах” семь лет, я знаю, что входит в процесс производства. Я также понимаю, как сильно людям нужен контент разного формата. Сейчас мы тестируем длительность. Сидеть и смотреть сериал 30 минут — это здорово, но как я могу дать вам рецепт за две минуты? И где я могу этим с вами поделиться? Сериал растет и развивается."

История проекта

Шоу "С любовью, Меган” появилось благодаря эксклюзивной сделке Меган и принца Гарри с Netflix на сумму 100 миллионов долларов. Контракт завершился в июне, но пара продолжает сотрудничество со стриминговым сервисом. Меган намерена развивать свой лайфстайл-бренд As Ever и уже заключила соглашение о предварительном просмотре нового контента с Netflix.

Рейтинги и восприятие публики

Первый сезон сериала, вышедший в марте 2025 года, собрал около 2,6 миллиона зрителей. Однако ему не удалось попасть в десятку лучших шоу Netflix в первую неделю после премьеры. По данным Forbes, второй сезон за первую неделю просмотрели на 500 тысяч человек меньше, чем первый. Помимо низких зрительских показателей, британские критики сочли второй сезон скучным.

Возможные изменения формата

Меган подчеркивает, что шоу развивается, и рассматривает разные форматы подачи контента. Она экспериментирует с длительностью эпизодов и разными способами передачи информации, чтобы зрителям было интересно и удобно следить за проектом.

