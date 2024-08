Отобрать сыновей: в США предложили лишить Меган Фокс родительских прав

Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в 2004 году. В 2012 году у них родился сын Ноа, затем — Боди и Джорни.

Поначалу их сыновья были обычными детьми, а потом стали появляться на публике в платьях и с девичьими причёсками.

Сначала Меган Фокс говорила, что всё в порядке, и её дети просто ищут свою идентичность. Но в 2021 году американский политик Робби Старбак заявил, что Меган и Брайан буквально заставляли детей носить женскую одежду.

Бывшие супруги все отрицали, но это не остановило волну возмущения среди американцев дело приобрело скандальный оборот.

"Надо создать петицию, чтобы отобрать сыновей, чтобы они начали нормально жить!", "Я смотрю на фото и вижу трех девочек, это ненормально!", "Хватит уже следовать этой мерзкой повестке, Меган. Твои дети заслуживают лучшего", — критиковали Меган за чересчур "современные" тенденции воспитания несчастных мальчиков.

Меган Фокс вообще отличается эксцентричностью: пила кровь возлюбленного и ходила по красным дорожкам почти голой. Но никто не мог и подумать, что звезда "Трансформеров" будет "хайповать" на собственных сыновьях.

Фото: YouTube канал Have It All Daily/Скриншот видео YouTube канала Have It All Daily(public domain)