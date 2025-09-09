Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женская талия
Женская талия
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:15

Рэп-звезда превращает фитнес в мастер-класс по силе и выносливости

Тренер Кэти Пирсон объяснила, чем полезна кор-тренировка Меган Ти Сталлион

Меган Ти Сталлион прославилась не только как рэп-исполнительница с "Грэмми", но и как любительница серьёзных тренировок. Недавно она выложила в Instagram видео, где занимается вместе со своим новым возлюбленным — баскетболистом Клеем Томпсоном. Несмотря на её ироничные комментарии про "эти чёртовы скручивания с мячом", программа выглядела впечатляюще: десять разнообразных упражнений, среди которых сложные планки, rollout с колесом и сплит-приседы с жимом. Такой комплекс задействует все группы мышц и особенно активно — кор.

Кор — это не только пресс

Тренировка Меган показывает: чтобы укрепить корпус, одних скручиваний недостаточно. Она использует разные типы нагрузки:

• динамику с вращением (Russian twists, которые прорабатывают косые мышцы живота);
• статическую работу (планка, укрепляющая глубокие мышцы);
• нестабильность (планка с поднятой рукой и ногой).

Кроме того, певица выполняет многосуставные упражнения — приседы, толкание саней, выпады с жимом. В них корпус играет роль стабилизатора, удерживая позвоночник в правильном положении.

"Она действительно нагружает мышцы по-разному и меняет стимулы", — отметила тренер Кэти Пирсон.

По её словам, разнообразие — ключ к прогрессу: если тело привыкает к однообразным движениям, развитие останавливается. Поэтому важно включать упражнения для всех отделов кора, включая поясницу, чтобы избежать дисбаланса и боли.

Модификации помогают расти

Не все движения Меган выполняет в "чистом" варианте. Она адаптирует их под свой уровень — и это правильный подход. Так, rollout с колесом певица делает с неполной амплитудой, что снижает нагрузку на поясницу и позволяет сохранить технику.

Подтягивания — ещё один пример. Это сложное упражнение она выполняет с резиновой лентой и поддержкой партнёра. Такой вариант помогает новичкам почувствовать работу мышц и постепенно выйти на полное выполнение.

Пирсон подчёркивает: модификации не снижают ценность тренировки, а делают её безопасной и эффективной.

Заминка — важный этап

В конце видео Меган и Клей делают растяжку: классическое упражнение для задней поверхности бедра и позу "счастливого ребёнка". Многие пропускают этот этап, но зря.

Растяжка улучшает подвижность суставов и помогает активнее включать мышцы в работу. Кроме того, она ускоряет восстановление: усиливает кровообращение, насыщает ткани кислородом и питательными веществами.

Не менее важен и психологический момент: спокойное завершение тренировки снижает стресс и оставляет приятное ощущение. Это мотивирует возвращаться к занятиям снова и снова.

Таким образом, тренировка Меган Ти Сталлион — не просто развлекательный ролик, а практическое руководство. Она напоминает: кор нужно тренировать разными способами, сложные упражнения можно адаптировать под себя, а заминка обязательна. Такой подход формирует сильный и выносливый корпус, который поможет как в спорте, так и в повседневной жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевты назвали упражнение Сидячая четвёрка простым способом снять зажатость бёдер сегодня в 22:08

Одно упражнение против боли, вызванной часами сидения

Простая растяжка прямо в кресле поможет снять напряжение в бёдрах и ягодицах. Отлично подходит для офиса, самолёта или долгих Zoom-звонков.

Читать полностью » Физиологи рассказали, чем опасны занятия фитнесом при 40 градусах 10.09.2025 в 21:03

Жаркий зал против холодного разума: мифы о горячих тренировках

Популярность горячих тренировок растёт, но стоит ли считать их эффективнее обычных? Эксперты объясняют, почему пот и жара не равны результату.

Читать полностью » Инструкторы назвали 7 распространённых ошибок на занятиях пилатесом сегодня в 20:04

Спешка против точности: что убивает смысл пилатеса

Инструкторы пилатеса назвали главные ошибки, которые мешают извлечь максимум пользы из практики. Узнайте, чего точно не стоит делать в студии.

Читать полностью » Дефицит гликогена снижает выносливость при тренировках — клинический физиолог Ричард Пенг сегодня в 19:50

Когда мышцы внезапно отказывают: что на самом деле крадёт энергию во время тренировки

Почему даже любители фитнеса сталкиваются с "пустыми батарейками" во время тренировок и как правильно подготовить тело к нагрузкам.

Читать полностью » Учёные рассказали, как вечерние тренировки влияют на сон и циркадные ритмы сегодня в 19:30

Поздняя тренировка сбивает биоритмы: чем опасен вечерний пресс

Лучшее время для упражнений на пресс зависит не только от привычек, но и от состояния позвоночника и биоритмов. Важно выбрать правильный момент.

Читать полностью » Американский совет по физическим упражнениям предупредил о рисках перетренированности при силовых нагрузках и пилатесе сегодня в 19:10

Когда спорт становится ядом: как тренировки доводят тело до срыва

Перетренированность развивается незаметно: сначала мышцы болят дольше обычного, потом падает мотивация и даже сон сбивается. Узнайте, как не допустить этого.

Читать полностью » Harvard Health подсчитали расход калорий при беге трусцой разного темпа сегодня в 18:50

Полчаса трусцы — и результат удивит: цифры, которые меняют мотивацию

Узнайте, сколько калорий можно сжечь за полчаса лёгкой пробежки и какие факторы сильнее всего влияют на результат.

Читать полностью » Harvard Health Publishing назвал расход калорий при прогулке со скоростью 3,5–4,5 мили в час сегодня в 18:30

40 минут ходьбы — и вес начинает уходить быстрее, чем от тренажёров

Даже обычная прогулка способна помочь в похудении. Но сколько калорий реально можно сжечь за 40 минут быстрой ходьбы?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Лерчек не участвовала в выводе 250 млн рублей
Красота и здоровье

Иммунолог Крючков: вирусы могут лечить кишечные инфекции и онкологию
Туризм

Из Екатеринбурга в Анталью запустят 13 рейсов в неделю — AZUR air усиливает направление
Питомцы

Специалисты объяснили, почему кошки и собаки испытывают стресс при возвращении в город
Авто и мото

МВД объяснило, как вести себя при остановке, если инспектор ГАИ не подходит к машине
Красота и здоровье

Hola: Карасо рассказал, как дыхательная техника помогает быстро снизить тревожность
Красота и здоровье

Доцент Волгина назвала болезни, которые может скрывать головная боль
Культура и шоу-бизнес

Строительство нового здания Большого Московского цирка начнётся в 2026 году в Мневниковской пойме — мэрия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet