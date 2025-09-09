Рэп-звезда превращает фитнес в мастер-класс по силе и выносливости

Меган Ти Сталлион прославилась не только как рэп-исполнительница с "Грэмми", но и как любительница серьёзных тренировок. Недавно она выложила в Instagram видео, где занимается вместе со своим новым возлюбленным — баскетболистом Клеем Томпсоном. Несмотря на её ироничные комментарии про "эти чёртовы скручивания с мячом", программа выглядела впечатляюще: десять разнообразных упражнений, среди которых сложные планки, rollout с колесом и сплит-приседы с жимом. Такой комплекс задействует все группы мышц и особенно активно — кор.

Кор — это не только пресс

Тренировка Меган показывает: чтобы укрепить корпус, одних скручиваний недостаточно. Она использует разные типы нагрузки:

• динамику с вращением (Russian twists, которые прорабатывают косые мышцы живота);

• статическую работу (планка, укрепляющая глубокие мышцы);

• нестабильность (планка с поднятой рукой и ногой).

Кроме того, певица выполняет многосуставные упражнения — приседы, толкание саней, выпады с жимом. В них корпус играет роль стабилизатора, удерживая позвоночник в правильном положении.

"Она действительно нагружает мышцы по-разному и меняет стимулы", — отметила тренер Кэти Пирсон.

По её словам, разнообразие — ключ к прогрессу: если тело привыкает к однообразным движениям, развитие останавливается. Поэтому важно включать упражнения для всех отделов кора, включая поясницу, чтобы избежать дисбаланса и боли.

Модификации помогают расти

Не все движения Меган выполняет в "чистом" варианте. Она адаптирует их под свой уровень — и это правильный подход. Так, rollout с колесом певица делает с неполной амплитудой, что снижает нагрузку на поясницу и позволяет сохранить технику.

Подтягивания — ещё один пример. Это сложное упражнение она выполняет с резиновой лентой и поддержкой партнёра. Такой вариант помогает новичкам почувствовать работу мышц и постепенно выйти на полное выполнение.

Пирсон подчёркивает: модификации не снижают ценность тренировки, а делают её безопасной и эффективной.

Заминка — важный этап

В конце видео Меган и Клей делают растяжку: классическое упражнение для задней поверхности бедра и позу "счастливого ребёнка". Многие пропускают этот этап, но зря.

Растяжка улучшает подвижность суставов и помогает активнее включать мышцы в работу. Кроме того, она ускоряет восстановление: усиливает кровообращение, насыщает ткани кислородом и питательными веществами.

Не менее важен и психологический момент: спокойное завершение тренировки снижает стресс и оставляет приятное ощущение. Это мотивирует возвращаться к занятиям снова и снова.

Таким образом, тренировка Меган Ти Сталлион — не просто развлекательный ролик, а практическое руководство. Она напоминает: кор нужно тренировать разными способами, сложные упражнения можно адаптировать под себя, а заминка обязательна. Такой подход формирует сильный и выносливый корпус, который поможет как в спорте, так и в повседневной жизни.