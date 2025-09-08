Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Востановление после беременности
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:50

Здоровый эгоизм мамы: секрет гармонии по версии Меган Руп

Меган Руп объяснила, почему мамам важно уделять время себе и спорту

Быть мамой маленьких детей и одновременно развивать бизнес — задача не из лёгких. Основательница The Sculpt Society Меган Руп признаётся: её подход к спорту и жизни сильно изменился после рождения дочерей в 2021 и 2023 годах. Сегодня она не только готовит масштабный ребрендинг своего проекта, но и делится с женщинами опытом, который помогает сохранять баланс.

"Немного эгоизма полезно"

По словам Меган, многие мамы ставят себя на последнее место: забота о детях, доме, партнёре и работе забирает всё время и силы. Но именно это, считает тренер, приводит к выгоранию и ухудшению психического здоровья.

"Большинство мам надевают кислородную маску в последнюю очередь. А должно быть наоборот. Если мы уделим немного времени себе каждый день, это сделает нас только сильнее", — говорит Меган Руп.

Она подчёркивает: дети видят, как мама заботится о себе, и это формирует у них здоровое отношение к телу и движению.

Мини-тренировки — залог привычки

Фирменные занятия The Sculpt Society могут длиться всего 5-10 минут, и сама Меган часто выбирает именно такие. Она уверена: легче нажать "play" на короткий ролик, чем заставить себя выделить час. Так рождается регулярность, а вместе с ней и результат.

Утренняя рутина

Хотя раньше она не считала себя "жаворонком", теперь просыпается около 5:30 утра. Первые полчаса — кофе, медитация и короткая тренировка до того, как проснутся дети. Этот ритуал, по её словам, напрямую отражается и на физическом, и на эмоциональном состоянии.

Новый взгляд на восстановление

После родов Меган осознанно создала программы для восстановления мышц тазового дна. Она снимала их, находясь в том же состоянии, что и её клиентки. Для неё было важно показать реальный процесс, а не идеализированную картинку: женщины видят на экране не абстрактного тренера, а другую маму, проходящую через те же этапы.

Итог

Подход Меган Руп к спорту сегодня — это меньше про идеальные тренировки и больше про осознанный уход за собой. Она доказывает, что даже короткие занятия способны сделать тело сильнее, а ум — спокойнее. А немного "здорового эгоизма" может стать ключом к гармонии не только для мам, но и для всей семьи.

