Без обложек и клятв: что удержало Меган Фокс рядом с тем, от кого она бежала

Сложные отношения между Меган Фокс и Колсоном Бейкером, известным как Machine Gun Kelly, снова переживают подъем. После расставания в марте, вскоре после рождения дочери, пара, похоже, вновь нашла общий язык. По данным People, их сблизила забота о малышке Саге Блейд — теперь артист всё чаще ночует в доме актрисы и активно участвует в воспитании ребенка.

Родительские обязанности, ставшие мостом

Несмотря на бурную историю любви и болезненное расставание, именно совместная забота о дочери вернула Меган и Колсона друг к другу. Ранее Фокс признавалась, что хотела поручить воспитание малышки своему бывшему супругу Брайану Остину Грину, с которым у неё трое сыновей. Однако певец настоял на своем праве быть полноценным отцом. Это решение, по словам источников, стало поворотным моментом.

"Он почти каждую ночь проводит у неё дома с ребёнком. Они ведут себя как пара, но не афишируют свои отношения и ничего не оформляют официально", — приводит слова своего источника People.

Источники, близкие к паре, уверяют, что Фокс рада переменам. Она видит в Колсоне не только партнёра, но и внимательного отца, готового участвовать в жизни дочери наравне с ней. Несмотря на то что у них остаются отдельные дома, они всё чаще проводят время всей семьёй.

Как от разрыва до примирения — один шаг

После расставания в начале весны Меган и Колсон старались держать дистанцию. Они не появлялись вместе на публике и избегали комментариев. Однако летом ситуация изменилась: пара отправилась в совместное путешествие в Коста-Рику вместе с дочерью.

"Их поездка в Коста-Рику была направлена не столько на возобновление романтических отношений, сколько на восстановление доверия", — говорили друзья звёзд.

Этот отпуск стал своеобразной терапией: вдали от камер они смогли поговорить, провести время на природе и вспомнить, почему когда-то влюбились друг в друга. Именно с этого момента, по данным издания, начался новый этап их общения.

Почему они не спешат объявлять о воссоединении

Публичность всегда была сложной стороной их отношений. За годы совместной жизни пара пережила не один скандал, и теперь, по словам источников, они решили не торопиться. Меган сосредоточена на ребёнке и личном комфорте, а Колсон старается доказать, что готов быть рядом без громких заявлений и обложек журналов.

Многие поклонники пары вспоминают, как в 2022 году Фокс и Келли объявили о помолвке. Тогда их роман казался идеальным, но до свадьбы дело не дошло. Сейчас артисты, похоже, осознали, что не обязаны спешить — достаточно просто быть рядом и поддерживать друг друга.

От кино к жизни: как всё начиналось

Их история началась на съёмках фильма "Полночь в Свитграссе", где между актрисой и музыкантом сразу возникло притяжение. Вскоре пара перестала скрывать чувства, и за их отношениями следил весь Голливуд. Они появлялись на красных дорожках в эпатажных нарядах, говорили о "кармической связи" и строили планы на совместное будущее.

Однако испытание славой и вниманием прессы оказалось слишком тяжёлым. Постоянные слухи, ревность и творческие амбиции обоих постепенно разрушали отношения. Рождение дочери в 2025 году, по словам знакомых, стало шансом всё переосмыслить.

Что дальше?

Можно ли считать их снова парой?

Пока нет. Они предпочитают не давать громких обещаний, сосредоточившись на воспитании дочери и восстановлении доверия. Но их близость и желание проводить время вместе говорят сами за себя.

Почему они стараются скрываться от публики?

После череды конфликтов и слухов в СМИ Меган решила защищать личное пространство. Колсон с этим согласен: чем меньше внимания извне, тем крепче их союз.

А что если роман всё-таки вспыхнет с новой силой?

Тогда, возможно, они объявят о воссоединении официально. Но, по словам знакомых, сейчас для них важнее стабильность и спокойствие, чем громкие заголовки.

Любовь после шторма

История Меган Фокс и Machine Gun Kelly — пример того, как общая цель может стать лекарством для отношений. Их объединяет не столько прошлое, сколько настоящее — ребёнок, забота, совместные дни без давления публики. Возможно, именно такая тихая форма близости и есть их новый формат любви.