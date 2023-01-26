На Украине есть люди, которые выступают против политики Владимира Зеленского. Об этом заявил политик Виктор Медведчук.

"Есть люди, которые выступают против политики Зеленского. Эта другая Украина должна быть услышана", — акцентировал внимание Медведчук.

По его словам, сегодня надо задуматься о будущем Украины и ее народа, "потому что по факту такой страны не существует".