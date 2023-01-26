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  • Опубликована сегодня в 9:32

Медведчук заявил, что на Украине есть политики, выступающие против Зеленского

На Украине есть люди, которые выступают против политики Владимира Зеленского. Об этом заявил политик Виктор Медведчук.

"Есть люди, которые выступают против политики Зеленского. Эта другая Украина должна быть услышана", — акцентировал внимание Медведчук.

По его словам, сегодня надо задуматься о будущем Украины и ее народа, "потому что по факту такой страны не существует".

"Украина не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы", — отметил он.

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