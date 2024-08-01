Победительница шоу "Пацанки" Кира Медведева впервые сыграла главную роль в сериале "Трудная", который покажут в онлайн-кинотеатре Start.

По сюжету главная героиня после выхода из тюрьмы устроилась работать в бар, поступила в вечернюю школу. Но произошло убийство, и на нее упало подозрение. В отличие от своего персонажа Кира не имеет тюремного опыта. А Влада, героиня Медведевой, слишком доверчива, верит в искренность людей, что сыграло с ней злую шутку. Сама же Кира в людях разочаровалась, поэтому смогла избежать такого исхода.

"Было много вариантов попасть в тюрьму. Слава Богу, судьба увела. И сейчас я каждый день доказываю, что могу занимать это новое место в жизни", — заверила артистка.

Съёмки сериала были сложными. Киру даже увозили на скорой, когда она отравилась, но все равно она отработала в таком состоянии целый день.

"Слава Богу, у меня затем были выходные, и я успела вылечиться", — поделилась Медведева.

Партнёром Киры в этом проекте стал Глеб Калюжный. Кира поделилась, что с ним было очень комфортно работать. Он помогал ей советами по актёрскому мастерству, хотя и сам достаточно молодой, но уже очень востребованный и популярный актёр и музыкант.

Кира рассказала, что также написала саундтрек к фильму. Когда ей предложили, она сразу согласилась, потому что таким образом смогла рассказать о своей боли, а актёр, по её словам — это "человек с болью".

Фото: RUTUBE канал FAMETIME TV/Скриншот видео RUTUBE канала FAMETIME TV(public domain)