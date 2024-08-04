Медведев очень раз обмену между Россией и Западом и возвращению патриотов на Родину

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, считает, что масштабный обмен заключенными, проведенный Россией и Белоруссией со странами Запада, оказался выгодным для Москвы.

Он отметил, что вернувшиеся в Россию граждане достойны государственных наград за свою деятельность, которая, по его словам, была связана с риском для жизни и направлена на защиту интересов страны. Работа этих людей, независимо от того, одобряется она обществом или нет, является необходимой и проводится всеми государствами мира.

Ранее президент Владимир Путин, встречавший освобожденных россиян в аэропорту, также пообещал представить их к государственным наградам.

В то же время Медведев резко отрицательно отозвался о российских гражданах, которых Москва выдала западным странам в рамках обмена. Он назвал их целью разрушение России и посоветовал им скрываться по программе защиты свидетелей.

Напомним, что обмен заключенными состоялся 1 августа в Анкаре. В Россию вернулись десять человек, в том числе сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство, а также лица, обвиняемые в шпионаже и киберпреступлениях.

Фото: From Wikimedia Commons/ government.ru