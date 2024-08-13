Медведев пригрозил Украине наказанием за нападение на Курскую область

Украина понесет заслуженное наказание за свою террористическую вылазку в Курской области. Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в российском регионе.

"Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию. Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание", — заявил бывший президент Российской Федерации.

Согласно последним данным Министерства обороны России, за период с 6 августа по настоящее время украинская армия потеряла до 2030 военнослужащих, а также огромное количество единиц военной техники, включая, танки, БТР и БМП.

Во время недавнего совещания президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринял очередную попытку провокации. По его словам, целями ВСУ в Курской области являются разобщение и дестабилизация общества.

Фото: government.ru/Dmitry Astakhov