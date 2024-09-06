Медведев: Дуров может передать французским спецслужбам ключи шифрования Telegram

Бизнесмен Павел Дуров, которого ранее был задержан в Париже, все же при определенных обстоятельствах может передать французским спецслужбам ключи шифрования от Telegram. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он рассказал про встречу с Дуровым "в 2015 или в 2016 году", когда экс-президент России говорил предпринимателю о том, что вся его деятельность не является безопасной для государства, и в конечном итоге он будет вынужден передать ключи шифрования.
"И он говорит: "Я никогда и никому это не отдам!" Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это", — вспоминает Медведев.
При этом он считает, что все же из-за давления французских властей Дуров передаст спецслужбам ключи шифрования, а Париж будет вынужден отпустить сооснователя Telegram.
Фото: glavarb.ru
В Telegram опровергли слухи об изменении политики приватности после задержания Дурова
Представители Telegram заявили, что политика модерации приватных чатов не изменилась после ареста основателя мессенджера Павла Дурова в Париже. Данное заявление опубликовано на странице платформы в социальной сети X.
Песков: дела США не находятся на верхних строчках повестки дня Путина
Дела Соединенных Штатов не находятся в приоритете у президента России Владимира Путина. Для него главное — забота о россиянах. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Тарасов и Костенко купили новый особняк: "Делай с ним что хочешь"
Футболист Дмитрий Тарасов купил новый дом и привёл к нему жену Анастасию Костенко с завязанными глазами.
Мария Погребняк благополучно родила четвёртого ребёнка
Мария Погребняк поделилась радостью с подписчиками. У блогера родился четвёртый ребёнок.