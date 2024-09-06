Медведев: Дуров может передать французским спецслужбам ключи шифрования Telegram

Бизнесмен Павел Дуров, которого ранее был задержан в Париже, все же при определенных обстоятельствах может передать французским спецслужбам ключи шифрования от Telegram. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он рассказал про встречу с Дуровым "в 2015 или в 2016 году", когда экс-президент России говорил предпринимателю о том, что вся его деятельность не является безопасной для государства, и в конечном итоге он будет вынужден передать ключи шифрования.

"И он говорит: "Я никогда и никому это не отдам!" Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это", — вспоминает Медведев.

При этом он считает, что все же из-за давления французских властей Дуров передаст спецслужбам ключи шифрования, а Париж будет вынужден отпустить сооснователя Telegram.

Фото: glavarb.ru