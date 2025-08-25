Фотограф сорвал матч Медведева на US Open: зрители взорвались

Первый круг Открытого чемпионата США для Даниила Медведева превратился в настоящий спектакль. Российский теннисист, получивший 13-й номер посева, сыграл против француза Бенжамена Бонци и столкнулся не только с сильным соперником, но и со скандальной ситуацией на корте.

Матчбол и неожиданная пауза

Француз уверенно взял первые два сета (6:3, 7:5) и при счёте в третьей партии уже подавал на матч. Но на решающем розыгрыше произошло нечто странное: после попадания Бонци в сетку на первой подаче фотограф неожиданно вышел на корт. Судья потребовал перебить подачу.

Медведев вспыхнул:

"Ты мужчина? Чего ты дрожишь? Ребята, он просто хочет поскорее закончить. Ему платят за матч, а не по часам", — обратился он к арбитру и трибунам.

Американские фанаты — за Медведева

Реакция зрителей оказалась неожиданной: американские болельщики поддержали россиянина. В течение десяти минут арена гудела, требуя, чтобы судья дал Бонци право лишь на вторую подачу. Под свист и выкрики француз не выдержал давления: проиграл подачу, затем сет, а в четвёртой партии и вовсе уступил Медведеву всухую — 0:6.

Финал без хэппи-энда

Казалось, перелом в матче свершился, но решающий пятый сет остался за Бонци — 6:4. На этом выступление Медведева в Нью-Йорке завершилось.

Турнир

US Open проходит с 24 августа по 7 сентября на кортах Нью-Йорка и уже подарил первый громкий сюжет турнира.