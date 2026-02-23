Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Мир
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 23:01

Шенген на замке — танки на ходу: Медведев напомнил Европе о безвизовых поездках 1945 года

Медведев жестко ответил на угрозы Каллас российским военным

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал инициативу ЕС по ограничению въезда для российских военнослужащих, проведя параллели с крупнейшими военными кампаниями прошлого. Об этом сообщает портал tass. ru со ссылкой на официальное заявление политика.

Развернувшаяся дискуссия вокруг Шенгенской зоны и участников СВО перешла в плоскость исторической символики и жесткой риторики. Медведев подчеркнул, что подобные визовые барьеры не станут препятствием для тех, кто защищает интересы страны, иронично напомнив о периодах, когда государственные границы пересекались без официального бюрократического согласования. Аналитики рассматривают этот выпад как вербальный манифест непоколебимости перед лицом внешнего давления.

"Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году", — отметил Дмитрий Медведев.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что европейское сообщество прорабатывает юридические механизмы запрета на въезд для всех российских граждан, задействованных в боевых действиях на территории Украины. По данным interfax. ru, эта мера может быть реализована в рамках политики безопасности Шенгенского пространства, что позволит избежать необходимости единогласного одобрения всеми членами союза.

Предыдущие сообщения профильных ведомств также указывали на усиление санкционного давления через инструменты миграционной политики. Однако российская сторона продолжает транслировать уверенность в том, что подобные рестрикции не окажут существенного влияния на моральный дух военных и общую стратегию государства.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Японские военные расходы достигли рекорда за 12 лет — ЦТАК 11.01.2026 в 15:53
Япония отказывается от мирной политики: путь к агрессивной оборонной стратегии

ЦТАК обвинило Японию в отходе от принципов "мирного государства" и предупредило, что курс на милитаризацию угрожает региональной и глобальной безопасности.

Читать полностью » Словакия подготовила изменения к договору о военном сотрудничестве — премьер Фицо 11.01.2026 в 15:19
Аэродромы отдали, а условия не устроили: Братислава пересматривает оборонную сделку

Премьер Словакии намерен обсудить с Дональдом Трампом пересмотр оборонного соглашения с США, которое в стране считают невыгодным.

Читать полностью » В США заявили о недопустимости атаки на союзника по НАТО — конгрессмен Лью 11.01.2026 в 15:14
Армии предлагают не подчиняться приказу: идея удара по Гренландии расколола США

Американский конгрессмен призвал военных не подчиняться возможному приказу Трампа о нападении на Гренландию, назвав его незаконным.

Читать полностью » В планах США упомянули удары по объектам в Тегеране — The New York Times 11.01.2026 в 5:08
Планы готовы, решения нет: Белый дом взвешивает удар по Ирану на фоне затяжных протестов

Трамп получил варианты новых ударов по Ирану, включая сценарии по Тегерану. Решение не принято, но обсуждение вышло на новый уровень.

Читать полностью » Идея Трампа о покупке Гренландии получила денежную оценку — Newsweek 10.01.2026 в 17:53
Миллиарды за лёд и стратегию: цена Гренландии перестала быть абстрактной

Планы США по Гренландии получили денежную оценку: потенциальная сделка может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов и ежегодные выплаты.

Читать полностью » Более 100 человек задержаны из-за беспорядков в Иране — глава округа Карначи 10.01.2026 в 17:39
Оружие на улицах и десятки погибших: беспорядки в Иране вышли из-под контроля

В Иране после недельных протестов задержаны более 100 человек: власти сообщают о жертвах, разрушениях и применении оружия.

Читать полностью » Судоходство в Дарданеллах приостановили из-за шторма — ТАСС 10.01.2026 в 17:29
Шторм вмешался в мировую логистику: судоходство через Дарданеллы остановлено

Штормовой ветер парализовал движение судов в Дарданеллах, вынудив власти Турции временно остановить судоходство и паромные рейсы.

Читать полностью » Доля экономики США в мировом ВВП падает до минимума с 1980 года — МВФ 10.01.2026 в 12:01
Экономика США растёт, но влияние падает: доля в мировом ВВП обновила минимум

Экономика США обновила рекорд по объёму ВВП, но одновременно потеряла позиции в мировой структуре, показав минимум за десятилетия.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
В Вологодской области три человека погибли при столкновении двух автомобилей
Мир
Премьер Венгрии Орбан: Украина использует нефть как оружие
Спорт и фитнес
Руни: "Тоттенхэм" находится в турнирной таблице на том месте, где должен быть
Авто и мото
Cadillac получает обновлённое звучание — секрет скрывается в программе конкурента
Туризм
Несколько лишних килограммов в багаже портят вылет — опытные пассажиры делают иначе
Туризм
Стерильный песок против хаоса: один вьетнамский пляж внезапно стал чище мировых эталонов
Туризм
Сиреневый код ломает стереотипы: привычный майский куст превращается в новый символ России
Авто и мото
Друг дороже мастера: советы близких приводят к поломкам ценой в сто пятьдесят тысяч рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet