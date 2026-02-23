Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал инициативу ЕС по ограничению въезда для российских военнослужащих, проведя параллели с крупнейшими военными кампаниями прошлого. Об этом сообщает портал tass. ru со ссылкой на официальное заявление политика.

Развернувшаяся дискуссия вокруг Шенгенской зоны и участников СВО перешла в плоскость исторической символики и жесткой риторики. Медведев подчеркнул, что подобные визовые барьеры не станут препятствием для тех, кто защищает интересы страны, иронично напомнив о периодах, когда государственные границы пересекались без официального бюрократического согласования. Аналитики рассматривают этот выпад как вербальный манифест непоколебимости перед лицом внешнего давления.

"Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году", — отметил Дмитрий Медведев.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что европейское сообщество прорабатывает юридические механизмы запрета на въезд для всех российских граждан, задействованных в боевых действиях на территории Украины. По данным interfax. ru, эта мера может быть реализована в рамках политики безопасности Шенгенского пространства, что позволит избежать необходимости единогласного одобрения всеми членами союза.

Предыдущие сообщения профильных ведомств также указывали на усиление санкционного давления через инструменты миграционной политики. Однако российская сторона продолжает транслировать уверенность в том, что подобные рестрикции не окажут существенного влияния на моральный дух военных и общую стратегию государства.