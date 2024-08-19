Глава "Другой Украины" призвал завести уголовное дело против Зеленского и Ермака

Движение "Другая Украина" требует открыть уголовное дело на нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака за узурпацию власти, а также геноцид украинского народа. Такое заявление в своей колонке на "Смотрим.ру" сделал глава движения Виктор Медведчук.
Отмечается, что "Другая Украина" обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завести дела не только на непризнанного Россией главу украинского государства и Ермака, а также на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и других чиновников.
Медведчук утверждает, что режим Зеленского незаконно захватил власть на Украине, а также продолжает проводить геноцид своего народа, нарушая их права и свободы. Экс-депутат Рады отметил, что Зеленский своими действиями уничтожил государственность страны и ее суверенитет.
Фото: president.gov.ua
Моди намерен сыграть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта — индийский политолог
Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается сыграть собственную роль в урегулировании украинского конфликта и привезти в Киев мирные предложения. Так считает почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан во время беседы с ТАСС.
Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток
Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект - строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.
Международный фестиваль-конкурс "Красная гвоздика" открылся в Сочи
В Зимнем театре Сочи состоялось торжественное открытие 57-го Международного фестиваля-конкурса народно-патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона.
«Яндекс Маркет» планирует взимать сервисный сбор в размере 20 рублей за каждую покупку
«Яндекс Маркет» планирует взимать сервисный сбор в размере 20 рублей за каждую покупку для своих пользователей. Это нововведение направлено на улучшение качества предоставляемых услуг и оптимизацию работы платформы. Таким образом, «Яндекс Маркет» стремится повысить уровень сервиса и предложить дополнительные возможности своим клиентам.