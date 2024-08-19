Глава "Другой Украины" призвал завести уголовное дело против Зеленского и Ермака

Движение "Другая Украина" требует открыть уголовное дело на нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака за узурпацию власти, а также геноцид украинского народа. Такое заявление в своей колонке на "Смотрим.ру" сделал глава движения Виктор Медведчук.

Отмечается, что "Другая Украина" обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завести дела не только на непризнанного Россией главу украинского государства и Ермака, а также на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и других чиновников.

Медведчук утверждает, что режим Зеленского незаконно захватил власть на Украине, а также продолжает проводить геноцид своего народа, нарушая их права и свободы. Экс-депутат Рады отметил, что Зеленский своими действиями уничтожил государственность страны и ее суверенитет.

Фото: president.gov.ua