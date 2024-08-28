Украина сейчас находится на грани уничтожения после того, как ВСУ напали на Курскую область. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в своей колонке для "Смотрим.ру".
По его словам, Соединенные Штаты могут прекратить поддержку действий украинской власти из-за угрозы перерастания конфликта в мировую войну.
Глава движения "Другая Украина" уверен, что Киев подписал себе смертный "приговор украинской государственности", снизив возможности для возможных переговоров с Москвой касательно урегулирования конфликта.
"Сегодня это невозможно, Украина Зеленского в нынешней политической ситуации не нужна никому из ведущих мировых игроков", — заявил экс-депутат Рады.
Кроме того, Медведчук добавил, что операция украинской армии в Курской области стала полной неожиданностью для Соединенных Штатов, создав дилемму для действующего главы государства Джо Байдена.
Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна
Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией при смене поста
Два польских солдата получили ранения на границе с Республикой Беларусь во время передачи оружия друг другу во время смены поста. Об этом сообщили в оперативном командовании видов вооруженных сил Польши.
В Совфеде заявили о скорой "гибели" Западной Европы
Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совета Федерации по информационной политике, высказал мнение о кардинальных изменениях, происходящих в Западной Европе.
Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном
Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли сегодня днем прибыла в Венецию для участия в кинофестивале, который начнется уже завтра.
Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что доверила дочери Ариадне серьёзное дело.