Украина сейчас находится на грани уничтожения после того, как ВСУ напали на Курскую область. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в своей колонке для "Смотрим.ру".

По его словам, Соединенные Штаты могут прекратить поддержку действий украинской власти из-за угрозы перерастания конфликта в мировую войну.

Глава движения "Другая Украина" уверен, что Киев подписал себе смертный "приговор украинской государственности", снизив возможности для возможных переговоров с Москвой касательно урегулирования конфликта.

"Сегодня это невозможно, Украина Зеленского в нынешней политической ситуации не нужна никому из ведущих мировых игроков", — заявил экс-депутат Рады.

Кроме того, Медведчук добавил, что операция украинской армии в Курской области стала полной неожиданностью для Соединенных Штатов, создав дилемму для действующего главы государства Джо Байдена.

Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна