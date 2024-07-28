Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, что простые украинцы не хотят оказаться в "адской мясорубке" из-за амбиций США и, в частности, главы Белого дома Джо Байдена.

Он отметил, что украинцы пребывают в ужасе из-за текущей ситуации.

Медведев прокомментировал политику Вашингтона в отношении Киева в предвыборный период, указав, что никто не желает стать жертвой из-за того, что "выживший из ума старик играет в солдатики".

По мнению Медведева, никто не хочет быть пешкой в чужой игре и топливом для чужого костра, именно это и ждёт простых граждан Украины.

Ранее Медведев также назвал американских политиков "безмозглыми", "безответственными" и "одержимыми амбициями мирового господства".

Фото: government.ru/Government of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)