Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, что простые украинцы не хотят оказаться в "адской мясорубке" из-за амбиций США и, в частности, главы Белого дома Джо Байдена.
Он отметил, что украинцы пребывают в ужасе из-за текущей ситуации.
Медведев прокомментировал политику Вашингтона в отношении Киева в предвыборный период, указав, что никто не желает стать жертвой из-за того, что "выживший из ума старик играет в солдатики".
По мнению Медведева, никто не хочет быть пешкой в чужой игре и топливом для чужого костра, именно это и ждёт простых граждан Украины.
Ранее Медведев также назвал американских политиков "безмозглыми", "безответственными" и "одержимыми амбициями мирового господства".
Фото: government.ru/Government of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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