Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
Медведев: украинцы не хотят быть брошенными в
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Медведев: украинцы не хотят быть брошенными в "адскую мясорубку" из-за амбиций США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, что простые украинцы не хотят оказаться в "адской мясорубке" из-за амбиций США и, в частности, главы Белого дома Джо Байдена.

Он отметил, что украинцы пребывают в ужасе из-за текущей ситуации.

Медведев прокомментировал политику Вашингтона в отношении Киева в предвыборный период, указав, что никто не желает стать жертвой из-за того, что "выживший из ума старик играет в солдатики".

По мнению Медведева, никто не хочет быть пешкой в чужой игре и топливом для чужого костра, именно это и ждёт простых граждан Украины.

Ранее Медведев также назвал американских политиков "безмозглыми", "безответственными" и "одержимыми амбициями мирового господства".

Фото: government.ru/Government of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Толорая: БРИКС переживает второе рождение

Толорая: БРИКС переживает второе рождение

После присоединения новых членов к БРИКС альянс переживает второе рождение и превращается в переговорную площадку мирового большинства.

Читать полностью
NYP: звёзды вернули в моду белую повязку для головы

NYP: звёзды вернули в моду белую повязку для головы

Знаменитости внов﻿ь ввели в моду аксессуар для волос, который был особенно популярен в 1990-е годы.

Читать полностью

Общество

Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.

Читать полностью
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники

В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники

В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.

Читать полностью

Новости