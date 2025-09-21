Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:39

Медленный шаг тоже работает: учёные доказали, что длительные прогулки снижают риск проблем со спиной

Норвежское исследование показало, что длительные прогулки уменьшают риск болей в спине на четверть

Хроническая боль в пояснице — одна из самых частых жалоб современного человека. Но, как выяснили учёные из Норвежского университета науки и технологий, простая привычка каждый день больше ходить значительно снижает риск таких проблем. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В чём суть открытия

В исследовании участвовали более 11 тысяч человек. Их физическая активность отслеживалась с помощью носимых датчиков. Анализ показал: для здоровья спины важнее продолжительность прогулок, а не скорость. Даже медленный шаг приносит пользу, если ходьба регулярная и занимает достаточное время.

"У людей, которые ходят более 100 минут каждый день, риск возникновения проблем с поясницей на 23% ниже, чем у тех, кто ходит 78 минут или меньше", — сказал соавтор исследования, аспирант Райан Хаддадж.

Почему это работает

Ходьба активизирует кровообращение, укрепляет мышцы и поддерживает гибкость суставов. В отличие от тяжёлых упражнений, она не перегружает позвоночник и подходит даже пожилым людям.

Советы шаг за шагом: как внедрить привычку

  1. Начинайте с небольших прогулок по 20-30 минут.

  2. Постепенно доводите общее время ходьбы до 90 минут и более.

  3. Используйте шагомер или приложение, чтобы отслеживать прогресс.

Если времени мало

  • Несколько коротких прогулок в течение дня суммируются в нужное время.

  • Можно выйти на пару остановок раньше и пройтись пешком.

  • Хорошая идея — добавить прогулку в обед или вечером перед сном.

Сравнение: ходьба и другие виды активности для спины

Вид активности Польза для поясницы Минусы
Ходьба Улучшает кровоток, снижает нагрузку Требует регулярности
Силовые тренировки Укрепляют мышцы Риск перегрузки при ошибках
Йога и растяжка Повышают гибкость и осанку Не всегда доступны новичкам
Бег Развивает выносливость Может травмировать позвоночник

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что польза только от быстрой ходьбы.
    Последствие: отказ от прогулок при низкой выносливости.
    Альтернатива: медленный шаг тоже работает, главное — длительность.

  • Ошибка: игнорировать боль и перегружать себя.
    Последствие: усугубление проблем с поясницей.
    Альтернатива: увеличить нагрузку постепенно.

  • Ошибка: рассчитывать только на спортзал.
    Последствие: недостаток движения в обычные дни.
    Альтернатива: добавить ходьбу в повседневные привычки.

А что если…

Если включить ходьбу в ежедневный график, можно снизить риск боли в спине, улучшить осанку и общее самочувствие. В долгосрочной перспективе это помогает оставаться подвижным и активным даже в пожилом возрасте.

Плюсы и минусы привычки

Плюсы Минусы
Доступна каждому, не требует оборудования Требует времени и дисциплины
Улучшает работу сердечно-сосудистой системы Эффект проявляется постепенно
Подходит для профилактики боли Не заменяет медицинского лечения при диагнозах

FAQ

Сколько нужно ходить в день для пользы?
Около 100 минут или больше.

Важно ли темп?
Нет, даже медленный шаг полезен.

Можно ли разбить прогулку на части?
Да, несколько коротких выходов суммируются в нужную продолжительность.

Мифы и правда

  • Миф: только спорт защищает от боли в спине.
    Правда: регулярная ходьба снижает риск не хуже.

  • Миф: ходьба бесполезна, если нет быстрого темпа.
    Правда: длительность важнее скорости.

  • Миф: ходьба не укрепляет мышцы.
    Правда: регулярные прогулки тренируют мышцы ног и спины.

Исторический контекст

  1. Ещё в античные времена философы и врачи рекомендовали пешие прогулки для здоровья.

  2. В XIX веке прогулки считались важной частью режима восстановления после болезней.

  3. Сегодня ходьба признана универсальной профилактикой для сердца, суставов и позвоночника.

Три интересных факта

  1. Люди, которые ежедневно ходят пешком хотя бы час, реже сталкиваются с ожирением и диабетом.

  2. Всемирная организация здравоохранения считает ходьбу одним из самых доступных способов профилактики хронических заболеваний.

  3. В Японии популярны "прогулки в лесу" — сярин-йоку, которые сочетают физическую активность и антистресс-эффект.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Уланкина предупредила: неправильное лечение простуды антибиотиками или компрессами приводит к осложнениям и госпитализации сегодня в 9:39

Доверяете народным методам при простуде: эксперты объяснили, когда компрессы и витамины вредят

Многие лечат простуду самостоятельно, но не все методы безопасны. Эксперт рассказала, какие ошибки могут привести к осложнениям.

Читать полностью » Сомнолог Новиков объяснил, почему ночные пробуждения чаще происходят в 3–4 часа утра сегодня в 8:39

Ночные пробуждения перестанут пугать: что на самом деле значит сон в 3–4 утра

Почему люди часто просыпаются в 3-4 часа утра? Врач объяснил связь с циклами сна, стрессом и привычками.

Читать полностью » Утренний стакан воды натощак помогает активировать обмен веществ и улучшить работу пищеварительной системы сегодня в 7:38

Один глоток против усталости: диетологи объяснили, зачем пить воду сразу после сна

Утренний стакан воды запускает обмен веществ, снижает риск болезней и улучшает самочувствие. Маленький ритуал с большим эффектом.

Читать полностью » Рост заболеваемости ОРВИ: в Саратовской области закрыли десятки школ и групп детских садов сегодня в 6:14

Учёба отменяется: десятки школ и садов закрыли из-за вспышки ОРВИ и гриппа

В Саратовской области десятки школ и садов закрылись на карантин. Какие меры введены и как они скажутся на семьях и учебном процессе?

Читать полностью » Диабетикам стоит быть осторожнее: ананас повышает уровень сахара в крови вчера в 23:48

Ананас назвали "витаминной бомбой", но для одних он лекарство, а для других яд

Ананас – вкусный и полезный фрукт, но для некоторых он может быть опасен! Узнайте, кому стоит избегать ананасов из-за высокого содержания сахара, кислотности и риска аллергии.

Читать полностью » Диетолог объяснила, чем яйца полезны для женского репродуктивного здоровья вчера в 23:11

Этот завтрак может изменить ночь: неожиданная связь еды и страсти

Диетолог назвала простой продукт, который укрепляет сексуальное здоровье: яйца помогают мужчинам и женщинам поддерживать фертильность и энергию.

Читать полностью » Учёные из Юты: обладатели двух и более татуировок реже сталкиваются с раком кожи вчера в 22:44

Татуировка как иммунный тренажёр: скрытая польза для организма

Новое исследование показало неожиданную связь между татуировками и риском меланомы. Узнайте, как тату могут влиять на здоровье кожи и как минимизировать риски.

Читать полностью » Кардиолог Рохас: горячий душ перед сном ускоряет засыпание на 36% вчера в 22:26

Тайный переключатель сна: что стоит сделать за час до кровати

Кардиолог рассказал о простом трюке, который ускоряет засыпание на 36% и улучшает качество сна — вечернем горячем душе или ванне.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Национальный парк Да Сюэнь Шань сочетает живописные пейзажи и экотуризм
Наука

Учёные обнаружили в Амазонии мезозойский янтарь с насекомыми и растениями возрастом более 100 миллионов лет
Садоводство

Обрезка кактусов весной стимулирует боковое ветвление и цветение
Дом

Стеклянная посуда подходит для запекания и хранения без риска выделения примесей
Авто и мото

Автоэксперты: WD-40 и спецсредства помогают убрать битумные пятна с машины
Еда

Ананасы в слоёном тесте готовятся с обсушенными фруктами для лучшего результата
Садоводство

Полезные сорняки на огороде: клевер, крапива, ромашка и одуванчик улучшают почву и повышают урожайность
Технологии

Huawei: система Atlas 950 с 8192 Ascend быстрее Nvidia NVL144 в 6,7 раза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet