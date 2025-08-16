Средиземноморье без суеты: идеальные направления для бархатного сезона
Бархатный сезон на Средиземном море — это время, когда море ещё тёплое, но жара спала, а курорты становятся уютнее и спокойнее. Осенью здесь легче дышится, а цены на жильё и экскурсии снижаются.
5 направлений для бархатного сезона
- Кипр
Температура воды держится до +27 °C, а солнечных дней почти столько же, сколько летом. Отличное сочетание пляжного отдыха и экскурсионных поездок по древним городам.
- Мальта
Мягкий климат и море, которое ещё долго хранит летнее тепло. Узкие улочки Валлетты, рыбацкие деревни и морские прогулки делают отдых насыщенным.
- Турция (Эгейское и Средиземное побережье)
От Антальи до Фетхие — разнообразие пляжей, яхтенные туры и рынки, полные фруктов и специй.
- Греция (Крит, Родос, Кос)
Сентябрь и октябрь здесь всё ещё летние: спокойное море, мягкий ветер и возможность исследовать античные руины без жары.
- Испания (Коста-Брава, Майорка)
Тёплое море, гастрономические фестивали и живописные бухты. Пляжи становятся свободнее, а атмосфера — более расслабленной.
Почему бархатный сезон так ценится
- Комфортная погода: нет изнуряющей жары, но море всё ещё тёплое.
- Меньше туристов: можно спокойно гулять по набережным и достопримечательностям.
- Выгодные цены: отели и авиабилеты становятся доступнее.
Что включить в поездку
Прогулки на яхте или катамаране.
Посещение местных рынков и гастрономических туров.
Экскурсии к историческим памятникам в утренние и вечерние часы.
Средиземное море в осенних красках
Бархатный сезон — это возможность увидеть популярные курорты другими: более спокойными, тёплыми и уютными. И именно в это время они раскрываются для тех, кто ищет баланс между отдыхом и впечатлениями.
