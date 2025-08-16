Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крит, Греция
Крит, Греция
© commons.wikimedia.org by dronepicr is licensed under CC BY 2.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:29

Средиземноморье без суеты: идеальные направления для бархатного сезона

Лучшие направления для бархатного сезона на Средиземном море

Бархатный сезон на Средиземном море — это время, когда море ещё тёплое, но жара спала, а курорты становятся уютнее и спокойнее. Осенью здесь легче дышится, а цены на жильё и экскурсии снижаются.

5 направлений для бархатного сезона

  1. Кипр
    Температура воды держится до +27 °C, а солнечных дней почти столько же, сколько летом. Отличное сочетание пляжного отдыха и экскурсионных поездок по древним городам.
  2. Мальта
    Мягкий климат и море, которое ещё долго хранит летнее тепло. Узкие улочки Валлетты, рыбацкие деревни и морские прогулки делают отдых насыщенным.
  3. Турция (Эгейское и Средиземное побережье)
    От Антальи до Фетхие — разнообразие пляжей, яхтенные туры и рынки, полные фруктов и специй.
  4. Греция (Крит, Родос, Кос)
    Сентябрь и октябрь здесь всё ещё летние: спокойное море, мягкий ветер и возможность исследовать античные руины без жары.
  5. Испания (Коста-Брава, Майорка)
    Тёплое море, гастрономические фестивали и живописные бухты. Пляжи становятся свободнее, а атмосфера — более расслабленной.

Почему бархатный сезон так ценится

  • Комфортная погода: нет изнуряющей жары, но море всё ещё тёплое.
  • Меньше туристов: можно спокойно гулять по набережным и достопримечательностям.
  • Выгодные цены: отели и авиабилеты становятся доступнее.

Что включить в поездку

Прогулки на яхте или катамаране.

Посещение местных рынков и гастрономических туров.

Экскурсии к историческим памятникам в утренние и вечерние часы.

Средиземное море в осенних красках

Бархатный сезон — это возможность увидеть популярные курорты другими: более спокойными, тёплыми и уютными. И именно в это время они раскрываются для тех, кто ищет баланс между отдыхом и впечатлениями.

