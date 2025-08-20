Нежный желток и томатный соус: маленькая хитрость делает блюдо незабываемым

Августовский вечер, лёгкая прохлада и тарелка, полная красок Средиземноморья. Яичные кокотницы с томатами, фетой и оливками превращают обычный ужин в маленький праздник. В них — нежность жидкого желтка, сладость помидоров, солоноватая свежесть сыра и насыщенный вкус чёрных оливок.

Эти блюда готовятся быстро, но смотрятся так, словно над ними трудился шеф-повар. Ароматные, красочные и сытные, они становятся настоящей гастрономической "остановкой" в тёплой Франции.

Волшебное сочетание

Главный секрет кокотниц — в балансе:

томаты дарят сочность,

яйца — кремовую текстуру,

фета добавляет сливочную солёность,

а оливки создают акцент с характерной горчинкой.

Поданные в небольших формочках, они дольше сохраняют тепло и открывают перед гостями весь вкус лета.

Ингредиенты

4 яйца

3 спелых помидора (около 400 г)

80 г феты

40 г чёрных оливок

1 лук-шалот

2 ст. ложки оливкового масла

зубчик чеснока

соль и перец

свежая зелень (базилик, петрушка или орегано)

по желанию — сладкий чили или паприка

Основа блюда

Первым делом готовится томатный соус. Мелко нарезанный шалот обжаривается на оливковом масле, затем добавляется чеснок и нарезанные кубиками помидоры. Через десять минут на медленном огне получается густая, ароматная основа, которую стоит приправить солью, перцем и свежей зеленью.

Средиземноморский акцент

Соус распределяется по формочкам. Сверху кладут кубики феты и щедрую порцию оливок. Именно этот дуэт задаёт блюду характер — смесь мягкости и остроты, сладости и лёгкой горчинки.

Дальше — главное: в каждую форму разбивают яйцо и запекают всё в духовке при 180 °C. Оптимальное время — 12-15 минут: белок становится плотным, а желток остаётся текучим.

Вариации и секреты

Кокотницы легко подстраиваются под настроение. В них можно добавить:

щепотку паприки или чили,

каплю сливок,

свежую рукколу или шпинат,

жареные овощи или даже ломтики прошутто.

А для новых акцентов — анчоусы с прованскими травами или рикотта со шпинатом.

Гармония на столе

Идеальным сопровождением станет салат из рукколы и черри с лимонной заправкой или тосты с чесноком, которые впитают ароматный соус. Лёгкое белое вино или вода с огурцом и базиликом подчеркнут атмосферу южного вечера.