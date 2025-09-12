Даже двойной риск Альцгеймера можно снизить с помощью тарелки еды

Связь между питанием и здоровьем мозга давно интересует учёных. Новый крупный анализ показал: даже если у человека есть высокий генетический риск деменции, рацион способен заметно снизить вероятность болезни. Речь идёт о средиземноморской диете, известной акцентом на растительные продукты и рыбу при минимуме красного и переработанного мяса.

Что показало исследование

В работе участвовали более 5700 человек, наблюдение за которыми длилось 34 года. Наибольший эффект от средиземноморской диеты выявили у тех, кто имел два варианта гена APOE4. Для справки: один такой ген повышает риск болезни Альцгеймера в 3-4 раза, два — в 12 раз.

Тем не менее у людей с "двойным" APOE4, придерживавшихся базовой версии диеты, риск деменции оказался на 35% ниже. Чем точнее их рацион совпадал с принципами средиземноморского, тем сильнее снижалась вероятность болезни. Для участников без гена риска или с одной его копией польза была умеренной — около 5%.

Почему это работает

Как объясняет исследователь Юси Лю, носители APOE4 иначе перерабатывают жиры. В их мозге может накапливаться определённый тип липидов, вызывающих воспаление и повреждение тканей. Это ускоряет развитие деменции. Средиземноморская диета, богатая полезными жирами и антиоксидантами, может сгладить такие метаболические сбои.

Иными словами, генетику изменить невозможно, но рацион помогает "откорректировать" её влияние. Учёные отмечают: именно сочетание продуктов — рыбы, орехов, бобовых, овощей, фруктов и цельнозерновых — создаёт благоприятный фон для мозга и снижает уровень воспаления.

Преимущества для всех

Даже для людей без APOE4 польза средиземноморской диеты очевидна. Ранее в исследованиях отмечалось, что её вариант под названием MIND-диета замедляет старение мозга и уменьшает риск когнитивных нарушений у пожилых. Другие крупные работы показали: женщины, строго придерживающиеся средиземноморского подхода, реже сталкиваются с деменцией и изменениями, связанными с болезнью Альцгеймера.

Что дальше

По словам учёных, исследования приближают нас к "точному питанию" — когда рекомендации можно будет подбирать с учётом генетики конкретного человека. Это откроет возможность целенаправленно снижать риск заболеваний, считавшихся неизбежными.

Итог

Наличие генетической предрасположенности к деменции — ещё не приговор. Осознанный выбор продуктов, особенно в пользу средиземноморской диеты, способен существенно уменьшить риски даже для тех, кто относится к самой уязвимой группе.