На 35% меньше риска деменции: сила одной простой диеты
Новое исследование показало, что соблюдение принципов средиземноморской диеты снижает риск развития деменции минимум на 35% у людей с двумя копиями гена APOE4 — главного генетического фактора риска болезни Альцгеймера.
Почему это важно
APOE4 в двойной копии долго считался "приговором": вероятность развития деменции у таких людей была крайне высока. Однако работа учёных из Mass General Brigham (США) доказала, что образ жизни способен изменить картину.
"Следование базовой средиземноморской диете снижает вероятность деменции на 35% у людей с двумя копиями APOE4, а более строгая приверженность диете уменьшает риск ещё больше", — сказала автор исследования Юси Лю.
Что даёт средиземноморская диета
Рацион богат овощами, фруктами, орехами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом. Почти полностью исключаются:
-
красное и переработанное мясо;
-
сладости;
-
алкоголь (или минимизируется).
Эта система питания:
-
улучшает обмен веществ;
-
снижает уровень "плохого" холестерина;
-
регулирует давление и уровень сахара;
-
поддерживает здоровье сосудов и мозга.
Другие доказательства
-
В 2023 году исследование с участием 60 000 британцев показало: у тех, кто строго следовал средиземноморской диете, риск деменции был ниже на 23%.
-
Другое исследование (2023) показало, что у людей, питавшихся по средиземноморской или MIND-диете, вероятность обнаружить при вскрытии бета-амилоидные бляшки и тау-сплетения в мозге была на 40% ниже.
-
Даже добавление одной категории полезных продуктов (например, овощей или ягод) уменьшало накопление амилоида в мозге, что эквивалентно омоложению мозга на ~4 года.
Диета плюс образ жизни
Наибольший эффект достигается, если питание совмещается с:
-
регулярными физическими нагрузками;
-
качественным сном;
-
снижением стресса;
-
отказом от курения и алкоголя.
Угроза для исследований
Данные были собраны в рамках Nurse's Health Study (с 1976 г.) и Health Professionals Follow-Up Study (с 1986 г.). Эти проекты позволили доказать вред трансжиров, связь ожирения с раком, курения — с сердечными болезнями.
Однако федеральное финансирование исследований было прекращено, и теперь десятки лет уникальных биообразцов могут быть утеряны. Учёные сравнивают это с "сожжением Библиотеки Конгресса".
Даже при наличии сильного генетического риска гены не являются судьбой. Средиземноморская диета, физическая активность и здоровый образ жизни способны существенно снизить вероятность деменции и улучшить качество жизни.
