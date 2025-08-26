На 35% меньше риска деменции: сила одной простой диеты

Новое исследование показало, что соблюдение принципов средиземноморской диеты снижает риск развития деменции минимум на 35% у людей с двумя копиями гена APOE4 — главного генетического фактора риска болезни Альцгеймера.

Почему это важно

APOE4 в двойной копии долго считался "приговором": вероятность развития деменции у таких людей была крайне высока. Однако работа учёных из Mass General Brigham (США) доказала, что образ жизни способен изменить картину.

"Следование базовой средиземноморской диете снижает вероятность деменции на 35% у людей с двумя копиями APOE4, а более строгая приверженность диете уменьшает риск ещё больше", — сказала автор исследования Юси Лю.

Что даёт средиземноморская диета

Рацион богат овощами, фруктами, орехами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом. Почти полностью исключаются:

красное и переработанное мясо;

сладости;

алкоголь (или минимизируется).

Эта система питания:

улучшает обмен веществ;

снижает уровень "плохого" холестерина;

регулирует давление и уровень сахара;

поддерживает здоровье сосудов и мозга.

Другие доказательства

В 2023 году исследование с участием 60 000 британцев показало: у тех, кто строго следовал средиземноморской диете, риск деменции был ниже на 23%.

Другое исследование (2023) показало, что у людей, питавшихся по средиземноморской или MIND-диете, вероятность обнаружить при вскрытии бета-амилоидные бляшки и тау-сплетения в мозге была на 40% ниже.

Даже добавление одной категории полезных продуктов (например, овощей или ягод) уменьшало накопление амилоида в мозге, что эквивалентно омоложению мозга на ~4 года.

Диета плюс образ жизни

Наибольший эффект достигается, если питание совмещается с:

регулярными физическими нагрузками;

качественным сном;

снижением стресса;

отказом от курения и алкоголя.

Угроза для исследований

Данные были собраны в рамках Nurse's Health Study (с 1976 г.) и Health Professionals Follow-Up Study (с 1986 г.). Эти проекты позволили доказать вред трансжиров, связь ожирения с раком, курения — с сердечными болезнями.

Однако федеральное финансирование исследований было прекращено, и теперь десятки лет уникальных биообразцов могут быть утеряны. Учёные сравнивают это с "сожжением Библиотеки Конгресса".

Даже при наличии сильного генетического риска гены не являются судьбой. Средиземноморская диета, физическая активность и здоровый образ жизни способны существенно снизить вероятность деменции и улучшить качество жизни.