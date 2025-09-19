Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by jannoon028
Опубликована сегодня в 19:31

Средиземноморская диета спасает не только сердце: учёные нашли неожиданный эффект

Учёные: средиземноморская диета снижает воспаление дёсен

Правильное питание давно связывают с крепким сердцем и здоровым весом. Но новое исследование показало, что рацион влияет и на состояние дёсен. Учёные из Великобритании выяснили: у людей, придерживающихся принципов средиземноморской кухни, реже развивается воспаление полости рта. А вот те, кто часто ест красное мясо, сталкиваются с обратной ситуацией.

Почему питание влияет на десны

Воспаление дёсен — это не просто временный дискомфорт. Оно может перерасти в пародонтит, который становится причиной потери зубов. Кроме того, заболевания дёсен связаны с повышенным риском проблем с сердечно-сосудистой системой. Таким образом, выбор продуктов отражается не только на улыбке, но и на общем здоровье организма.

Как проходило исследование

В Королевском колледже Лондона собрали около 200 добровольцев. Все участники прошли опрос о своём питании, после чего врачи проверили их десны на наличие признаков воспаления. Сравнивая результаты, специалисты увидели закономерность: чем ближе рацион человека к средиземноморской диете, тем здоровее его десны.

Сравнение рационов

Тип продуктов

Влияние на десны

Дополнительное влияние

Овощи, зелень, бобовые

Снижают воспаление

Поддержка иммунитета

Рыба и морепродукты

Улучшают состояние дёсен

Источник омега-3 для сердца

Орехи и оливковое масло

Поддерживают здоровье тканей

Улучшают уровень холестерина

Красное мясо

Усиливает воспаление

Повышает нагрузку на сосуды

Советы шаг за шагом

  1. Замените сливочное масло на оливковое — в салатах, кашах, соусах.
  2. Готовьте супы и рагу с добавлением фасоли или чечевицы вместо лишнего мяса.
  3. Включайте в рацион шпинат, рукколу, капусту: зелень легко добавить в бутерброд или пасту.
  4. Планируйте рыбное меню хотя бы дважды в неделю — лосось, сардины, скумбрия содержат омега-3.
  5. Используйте орехи как перекус или добавку в салаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Частое употребление красного мяса → рост воспаления дёсен → заменить часть мясных блюд бобовыми или рыбой.
  • Игнорирование гигиены полости рта → ускоренное разрушение зубов → регулярная чистка щёткой, нитью и визиты к стоматологу.
  • Диета без овощей и зелени → недостаток антиоксидантов → включать в меню сезонные овощи и листовую зелень.

А что если…

Что будет, если полностью отказаться от красного мяса? Это может снизить воспаление и улучшить здоровье сосудов, но организм должен получать железо и белок. Лучшие заменители — бобовые, рыба, морепродукты, орехи и семена.

Плюсы и минусы средиземноморской диеты

Плюсы

Минусы

Поддерживает здоровье дёсен и сердца

Может показаться дорогой из-за рыбы и орехов

Снижает риск воспалительных заболеваний

Требует планирования меню

Богата клетчаткой и витаминами

Не всегда подходит людям с аллергией на морепродукты

FAQ

Как выбрать продукты для здоровья дёсен?
Старайтесь, чтобы половину тарелки занимали овощи, а мясо заменяли рыбой или бобовыми.

Что лучше: курица или красное мясо?
Курица менее агрессивно влияет на дёсны и сосуды, чем говядина или свинина, поэтому её предпочтительнее включать в меню чаще.

Сколько стоит придерживаться средиземноморской диеты?
Бюджет зависит от выбора продуктов: доступные варианты — сезонные овощи, фасоль, чечевица и скумбрия. Более дорогие — лосось, орехи и оливковое масло премиум-класса.

Мифы и правда

  • Миф: Для здоровья зубов достаточно чистить их дважды в день.
    Правда: Гигиена важна, но питание напрямую влияет на состояние дёсен.
  • Миф: Красное мясо укрепляет организм, поэтому его можно есть без ограничений.
    Правда: Избыточное употребление повышает риск воспаления и заболеваний сосудов.
  • Миф: Орехи вредят зубам, потому что твёрдые.
    Правда: Орехи содержат полезные жиры и минералы, они укрепляют десны и эмаль.

3 интересных факта

  1. Омега-3 жирные кислоты из рыбы помогают не только сердцу, но и снижают риск воспаления в дёснах.
  2. Зелень, богатая витамином К, способствует нормальной свёртываемости крови и укрепляет ткани пародонта.
  3. Средиземноморская диета признана Всемирной организацией здравоохранения одной из самых полезных для долголетия.

Исторический контекст

Термин "средиземноморская диета" появился в середине XX века, когда учёные заметили, что жители Греции и Италии реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня её польза подтверждается не только для сердца, но и для здоровья ротовой полости.

