Broke Boys проиграл «Химику» со счетом 0:1 в Кубке России

Медийный клуб Broke Boys потерпел поражение от "Химика" в рамках Кубка России.
Дзержинская команда одержала победу в матче 1/128 финала Пути регионов, который прошел на стадионе "Химик".
Итоговая оценка игры составила 1:0. Единственный мяч в первой половине встречи забил Алексей Сергиенко на 9-й минуте, получив помощь от Дмитрия Меренчукова. В конце матча, на 83-й минуте, был назначен пенальти в пользу "Химика" после того, как мяч попал в руку Сергиенко, но Илья Давыдов не реализовал свой шанс — голкипер Никита Шулкин отразил удар и сумел сохранить свои ворота в безопасности, отразив попытку добивания.
Судейская бригада под руководством Евгения Рубцова из Нижнего Новгорода выписала семь желтых карточек.
20 августа команда "Амкал" прошла дальше, одержав победу над московским "Велесом". 21 августа медийный клуб "2Drots" проиграл костромскому "Спартаку" в матче второго круга Пути регионов Кубка России со счетом 0:1, единственный гол на счету 21-летнего Кирилла Чурсина, который реализовал пенальти на 77-й минуте.
Фото: Instagram*/brokeboysfc_official
*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной
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