Сокровища из времён до основания Стокгольма — случайная находка, изменившая прошлое
Недалеко от Стокгольма обычная прогулка за червями превратилась в открытие, способное переписать страницы шведской истории. Мужчина, собиравший приманку у своего летнего домика, наткнулся на древний клад — около 20 000 серебряных монет, перемешанных с жемчугом, подвесками и серебряными кольцами. Теперь археологи называют эту находку одной из самых значимых в стране.
Что именно обнаружили под Стокгольмом
Согласно данным Стокгольмского окружного административного совета, общий вес клада составляет примерно 6 килограммов, а сами артефакты относятся к раннему Средневековью. Сокровища были спрятаны в медном котле, который со временем разрушился, но сохранил своё ценное содержимое.
"Это, вероятно, одно из крупнейших серебряных сокровищ раннего Средневековья, найденных в Швеции", — заявила антиквар София Андерссон из Окружного совета Стокгольма.
По предварительной оценке, большинство монет относятся к XII веку. На ряде экземпляров сохранилась надпись KANUTUS - латинизированное имя Кнут. Это указывает на то, что монеты чеканились при правлении шведского короля Кнута Эрикссона, управлявшего страной в 1173–1195 годах.
Среди серебра оказались и редкие экземпляры — так называемые "епископские монеты", выпускавшиеся духовенством. На них изображён епископ с пастушьим посохом — символом его церковной власти. Такие находки встречаются крайне редко, и каждая из них помогает лучше понять экономику и политическую структуру средневековой Швеции.
Почему эта находка уникальна
"Это совершенно уникально; у нас нет других средневековых сокровищ из Стокгольма", — отметила директор Стокгольмского музея Средневековья Лин Аннербек. — "И, кроме того, это, похоже, ещё и невероятно большое сооружение. Это очень интересно".
Археологи подчеркивают: к концу XII века города Стокгольм ещё не существовало — он был основан только в 1252 году. Таким образом, найденный клад относится к периоду, предшествующему образованию столицы. Это открывает новые вопросы о жизни на территории будущего города и о людях, владевших этими сокровищами.
Исторический контекст: время смут и перемен
Эпоха конца XII века для Швеции была неспокойной. Страна активно расширялась, пытаясь закрепиться в Финляндии. В таких условиях жители, опасаясь грабежей или войн, часто прятали свои богатства, надеясь вернуть их позже.
"Мы полагаем, что многие прятали подобные сокровища, чтобы сохранить их в семейном владении", — пояснил Аннербек газете Dagens Nyheter.
Перемешанные монеты, жемчуг и украшения создают впечатление личного накопления, а не казённого хранилища. Возможно, клад принадлежал богатому купцу или члену знати, который не успел вернуться за своим серебром.
Что будет с кладом теперь
Археологи и специалисты по сохранению культурного наследия уже начали тщательное исследование находки. Каждая монета и украшение проходят через детальный анализ, чтобы определить место чеканки, состав металла и пути распространения валюты того времени. Эти данные помогут понять, как развивались торговые связи средневековой Швеции с другими странами Европы.
Согласно местным законам, находчик поступил строго по правилам. Он сразу сообщил о кладе в окружной административный совет, который, в свою очередь, направил информацию в Национальный совет по охране памятников архитектуры. Этот орган решает, будет ли выплачена компенсация за находку.
"Нашедший поступил совершенно корректно, обратившись к нам в окружной административный совет", — подчеркнула Андерссон. — "Согласно Закону о культурной среде, любой, кто найдёт старинное серебряное изделие или находку из хранилища, обязан предложить государству выкупить его за плату".
А что если клад принадлежал купцу?
Историки не исключают, что сокровища могли быть частью торгового резерва. XII век — время активного товарообмена: серебро, ткани, янтарь и меха обменивались между скандинавскими и балтийскими землями. Находка в районе будущего Стокгольма могла быть связана с купеческим поселением, которое позже стало ядром города.
Если это так, клад способен пролить свет на раннюю экономику региона и подтвердить, что здесь существовала активная торговля задолго до официального основания столицы.
Таблица сравнения: клады Швеции
|Год находки
|Место
|Эпоха
|Особенности
|Примерный вес
|1999
|Готланд
|XI век
|Серебряные брактеаты, арабские дирхемы
|65 кг
|2012
|Уппсала
|XII век
|Монеты короля Свера
|9 кг
|2025
|Под Стокгольмом
|XII век
|Монеты Кнута Эрикссона, жемчуг, украшения
|6 кг
Новый клад в этом ряду выделяется редким сочетанием предметов — монет, драгоценных камней и украшений, что делает его не просто нумизматической находкой, а полноценным свидетельством частной жизни XII века.
Плюсы и минусы находки для государства и исследователей
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный источник исторических данных
|Высокие расходы на реставрацию
|Повышение интереса к археологии и музеям
|Риск спекуляций на рынке древностей
|Возможность обновить экспозиции музеев
|Медленный процесс оценки и выкупа
|Привлечение туристов в регион
|Сложности с определением владельца
FAQ
Как определяется ценность клада?
Каждый предмет проходит экспертизу: оцениваются металл, происхождение, редкость и состояние. Решение о компенсации принимает Национальный совет по охране памятников.
Может ли человек оставить находку себе?
Нет. Все подобные находки принадлежат государству. Однако находчик имеет право на вознаграждение.
Что будет с кладом после исследования?
Сокровища, как правило, передаются музеям. Часть монет может попасть в экспозицию Стокгольмского музея Средневековья.
3 интересных факта
-
На Готланде ранее нашли клад из более чем 14 000 монет, но без драгоценностей — потому новая находка уникальна.
-
В XII веке серебро было основной валютой Скандинавии — золото использовалось реже.
-
Епископские монеты служили знаком престижа духовенства и почти никогда не попадали в частное обращение.
Исторический контекст
Конец XII века был временем формирования шведского государства. Короли укрепляли власть, церковь расширяла влияние, а торговые пути тянулись до Новгорода и Любека. На фоне этих событий появление крупных серебряных кладов вполне объяснимо: богатства прятали в ожидании спокойных времён, которые, как известно, наступали не сразу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru